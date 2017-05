Kreslí a draží obrazy, které pomáhají léčit onkologicky nemocné děti

Za svou snahu Hrbek obdržel krajské vyznamenání pro mecenáše a dobrodince, cenu Ď.

„Vše začalo, když jsem se dostal sám do osobních problémů. Přišel jsem o šest milionů korun,“ začal vyprávět svůj příběh oceněný Hrbek. Rok byl zavřený sám v sobě. Nechodil mezi lidi. „Byl jsem bebíčko. Zhroutil se mi svět,“ vzpomněl oceněný.

Pak si uvědomil, že jsou na tom lidé i hůř. „Mám dar od Boha. Umím hezky kreslit. Tak proč nepomoci malým, těžce nemocným dětem. Zkusil jsem udělat první vernisáž, při které jsem i zahrál na kytaru. Chytlo se to,“ řekl s úsměvem Hrbek.

První dražba přinesla pětistovku pro malou Terezku. Tři měsíce poté už to bylo deset tisíc za obraz, které získal Jakub. Tím začal několikaletý projekt, který letos vyvrcholil cenou pro Adolfa Hrbka.

Ač silný na pohled, cena ho citelně zasáhla. „Je to moje první cena. Vůbec jsem něco takového nečekal. Abych byl upřímný, je mi tak nějak divně od břicha,“ popisoval své pocity krátce po vyhlášení výsledků v ostrovském zámku.

Cena Ď je pro něj obrovským impulsem. „Hranice v umění jsou nevyzpytatelné. Nikde nezačínají a nikde nekončí. Je to jen na nás, jestli jako lidé chceme pomáhat, nebo ne. Často se mě ptá můj malý syn: Tati, proč ty obrazy dáváš zadarmo a neprodáváš je, když jsi sám v dluzích? Vždy mu odpovím: Já ty peníze ani tak moc nepotřebuji. Mám kamarády, a díky nim je mám možná i lépe než miliardářům,“ odvětil na dotaz Hrbek.

Krajský vítěz ceny Ď stojí také za českým rekordem v kreslení křídou. Na Mírovém náměstí na Den dětí kreslilo okolo 1 000 dětí. Téma bylo jasné. Obrovský anděl, kterého věnovali onkologicky nemocným dětem. Na akce kreslení křídou pozval i sestry z Registru dárců kostní dřeně a vhodným zájemcům byl rovnou odebrán vzorek krve a byli zařazeni do databáze dárců.

Mimo dražeb obrazů organizuje Hrbek i koncerty, kdy dobrovolné vstupné putuje za nemocnými dětmi. „Peníze putují rovnou rodině z Ostrovska nebo Karlovarska, o které víme, že jejich dítě onemocnělo rakovinou,“ uvedl Hrbek.

Získanou cenou si slibuje okolí Adolfa Hrbka to, že mu vítězství pomůže se sháněním sponzorů na nákup kříd a pitného režimu pro děti. Věří také v to, že by se jeho obrazy mohly začít dražit za vyšší částky. Pomoc nemocným dětem by tak byla větší.