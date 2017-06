Badatelé prozkoumali bečovskou kapli. Našli ozdoby z relikviáře i kosti

Výsledkem je 233 sáčků s nálezy, včetně 15 ozdob z relikviáře. Předměty čekají do konce roku další expertizy.

„Je to první výzkum, který měl podmínky odborného charakteru archeologického průzkumu. Potvrdil, že relikviář byl uložen v této části kaple, a to do míst, kde se nacházely starší středověké pohřby,“ uvedl vedoucí výzkumu Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti.

Beufortové, kteří relikviář pod podlahu kaple ukryli, podle něj ani nemohli najít jiné místo. Ve zbylých částech se totiž nachází skalní podloží.

„Potvrdili jsme, že se zde stále nacházely fragmenty jak samotné konstrukce relikviáře, tak pravděpodobně i z obsahu. Jejich vyhodnocení nás teprve čeká,“ uvedl Filip Prekop.

Mezi nálezy je například pět lilií a několik spirálek. Jejich jádro tvoří měkký pozlacený plíšek.

Relikviář objevili kriminalisté pod vedením Františka Maryšky 5. listopadu 1985.

„Zjištění archeologického průzkumu pro nás bylo velmi zajímavé, neboť se ukázalo, že práce kriminalistů byla 98procentní, že tam přece jen některé artefakty z relikviáře ještě zůstaly,“ zmínil kastelán Tomáš Wizovský.

Ostatky šlechticů se našly bez lebek

Kromě toho jsou pro badatele zajímavé také kosterní nálezy v podlaze kaple. Předpokládají, že patří významnému šlechtickému rodu ze 14. a 15 století, kteří hrad stavěli. Jedná se o Hrabišice, pány z Oseka a Rýzmburka. Podle Filipa Prekopa s nimi ovšem někdo manipuloval. Hovoří o takzvaném druhotném ukládání ostatků, kterým navíc zmizely lebky.

„Nevíme, jak vypadaly primární pohřby. Našli jsme schránku, která druhotně shromažďovala hlavní kosti, a ta postrádala jakékoli fragmenty lebky nebo zubů. Lebky mohly mít jinou hodnotu pro osoby, které s nimi manipulovaly,“ řekl. Tento nález přitom označil za jedno z největších překvapení výzkumu.

Relikviář v Bečově Majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort - Spontin koupil relikviář sv. Maura roku 1838 a nechal jej opravit.

Protože Beaufortové kolaborovali s nacisty, museli po vydání Benešových dekretů opustit republiku. Relikviář ukryli pod podlahu hradní kaple.

Roku 1984 začal o odkoupení blíže neurčené historické památky, ukryté na území Československa, vyjednávat obchodník z USA Danny Douglas. Obchod překazili kriminalisté.

Kromě toho našli archeologové také různé textilie, středověkou keramiku či etiketu, která zřejmě souvisí s bečovským tekutým pokladem - tedy unikátní sbírkou vín. Etiketa přitom nese o dvacet let starší označení, než se u nejstarších kusů doposud uvádělo.

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o první bádání v hradní kapli, archeologové a jejich spolupracovníci věděli, na co se mohou připravit. „Díky tomu jsme mohli přesně nastavit naše požadavky a sestavit náš tým,“ zmínil Filip Prekop.

Podle Tomáše Wizovského bylo jejich bádání poslední ze série velkých výzkumů na hradě, který prochází příkladnou obnovou. „Díky tomuto průzkumu už můžeme zaklopit novou podlahu, postavit lešení, zajistit klenby a zpřístupnit hrad veřejnosti,“ vyjmenoval kastelán.

Nyní se intenzivně připravuje silnice kolem hradu a následovat bude příprava projektové dokumentace a obnova Pluhovských domů. Právě v nich má vzniknout nová expozice o relikviáři sv. Maura, kde se objeví i všechny artefakty týkající se tohoto fenoménu.

Samotný hrad bude otevřený po roce 2019. Na dokončení příkladné obnovy zbývá hradozámecké správě 65 milionů korun.