Autobusu v Sokolově upadlo za jízdy kolo, trefilo dvě auta a lampu

Událost se stala v pondělí odpoledne. Autobus MHD právě mířil po silnici třetí třídy od čerpací stanice směrem do centra města.

„Při jízdě se samovolně uvolnilo levé zadního kolo. To pokračovalo ve směru jízdy, kdy v prostoru křižovatky ulic Karla Havlíčka Borovského a Karla Čapka přejelo do protisměru, zde narazilo do levé zadní části jedoucího osobního vozidla Škoda,“ popsala policejní mluvčí Věra Hnátková.

Od škodovky se kolo odrazilo do sloupu veřejného osvětlení a poté ještě do zaparkovaného vozidla značky Hyundai.

V autobuse v tu chvíli cestovalo pět pasažérů, nikomu se nic nestalo. Za nehodu může podle policie řidič autobusu.

„Pravděpodobně si dostatečně před jízdou nezkontroloval technický stav autobusu, zejména pak dotažení kol,“ uvedla Hnátková a dodala, že šofér dostal od policistů na místě pokutu.

Škodu, kterou rozjeté kolo z autobusu napáchalo, policisté vyčíslili na 65 tisíc korun.