Matky v tísni dostanou novou šanci. V Mariánských Lázních bude babybox

„Je to na den přesně, co jsme před dvanácti lety otevírali úplně první babybox v republice. Mají ho v hloubětínském GynCentru, jehož dvířky mimochodem právě před několika dny vstoupila do života novorozená holčička Gita,“ vysvětluje Ludvík Hess, který stojí za babyboxy po celé republice.

Malá Gita se stala celkově 153. děťátkem, které rodiče odložili prostřednictvím babyboxů. „Nově jsme se nyní dohodli s Nemocnicí Mariánské Lázně a chystáme otevření dalšího babyboxu v jejím areálu. Bohužel, zatím nemáme dostatek dárců. Na kompletní instalaci včetně stavebních prací, montáže a DPH potřebujeme kolem 300 tisíc korun - a ty zatím sháníme s obtížemi. Ale věřím, že i tady získáme lidi s velkým srdcem, kteří pomohou,“ přeje si Hess.

Představitelé Nemocnice Mariánské Lázně věří, že jejich babybox by mohl pomoci nejen matkám z Mariánskolázeňska, ale i Tachovska. Právě pro obyvatele této části Plzeňského kraje je totiž nejbližší „krajský“ babybox až v Plzni.

„Je to šance pro matky v tísni, které dostanou naději vyřešit složitou životní situaci, jak se říká, s čistým štítem. I kdyby ta bedýnka zachránila jen jeden lidský život, má smysl,“ konstatuje mluvčí nemocnice Roman Kořán.

Pomáhat chtějí i představitelé města. Tamní starosta Petr Třešňák řekl, že babybox podpoří finančním darem z vlastních prostředků. Věří, že se k němu zastupitelé a starostové okolních obcí přidají.

Babyboxy ale mají řadu odpůrců. Ti nejčastěji argumentují tím, že u dítěte, které je anonymně odloženo, chybí jakékoli informace o rodinné anamnéze, průběhu porodu a zdravotním stavu matky. Příznivci však namítají, že právě odložení do babyboxu je pro dítě nadějí na život.

V Karlovarském kraji v současnosti fungují tři babyboxy. V Chebu posloužil dvakrát, v Sokolově zafungoval jednou a v Karlových Varech měl premiéru vloni, kdy posloužil novorozené holčičce.