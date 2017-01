Běžkaře v Krušných horách čekají upravené trasy, obce to stojí statisíce

I když s placením úpravy stop pomůže Karlovarský kraj, starostové z Krušných hor přiznávají, že je to nákladná záležitost.

„Musíme použít prostředky z rozpočtového určení daní, které ale dostáváme na jiné služby pro obyvatele, ať je to svoz odpadu, čištění komunikací a podobně,“ uvedl například Jan Horník z Božího Daru.

Celkem vyjde služba běžkařům na Božídarsku přibližně na 400 tisíc korun. Ale jde jen o peníze na základní úpravu.

I proto by byl starosta Horník rád, pokud by běžkaři za lyžování platili jako v Tyrolsku či Dolomitech. Jenomže to zatím nejde.

„Před lety jsme se o to pokoušeli, ale problém je v tom, že stopy leží na pozemcích různých majitelů. Jsou mezi nimi jak ti soukromí, tak třeba Lesy ČR či například pozemkový úřad. Legislativně to nešlo uchopit,“ popsal starosta.

Běžkaři utrácejí v horských podnicích, část peněz se obcím vrátí

Zástupci radnice tak alespoň obchází tamní podnikatele, zda by jí na úpravy stop přispěli, neboť běžkaři navštěvují jejich podniky. Část peněz se pak obci vrátí zpět díky ubytovacímu poplatku. Ten se ale daleko více týká sjezdařů než běžkařů.

Řada lidí si zvykla vyrážet za sněhem také do Abertam, kde pro běžkaře připravují i parkoviště.

Úprava tamních stop stojí během klasické zimy zhruba 200 tisíc korun, přičemž polovinu dostanou Abertamy od krajského úřadu.

„Naši kasu to tedy zatíží zhruba sto tisíci, takže to něco stojí. Na druhou stranu běžkaři se tady nají a zajdou do hospod. Neříkám, že nám to přinese peníze zpátky, ale ve své podstatě máme nějaké poplatky z ubytování,“ uvedl starosta Zdeněk Lakatoš.

Běžkaři mohou přispět koupí placky

S nápadem, jak získat peníze na úpravy stop od samotných běžkařů, přišla před čtyřmi lety obecně prospěšná společnost První Krušnohorská. Její členové vymysleli placky za 100 a 300 korun, jejichž nákupem lidé na údržbu přispějí.

„Zatím se ale jejich prodej nedaří tak, jak bychom si představovali,“ uvedla Eva Nduwimana z První Krušnohorské.

Hodně také záleží na prodejcích. Například v božídarském infocentru jdou na odbyt lépe než jinde. Obecně prospěšná společnost uspořádala i veřejnou sbírku, peněz se ale zatím mnoho nesešlo.

Podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové letos kraj podpoří úpravy stop částkou 1 558 000 korun. V loňské sezoně to bylo zhruba o sto tisíc méně. Peníze si rozdělí 13 žadatelů, mezi kterými jsou zejména města a obce.

Krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Josef Janů připomněl, že kraj na svém webu nabízí aplikaci o úpravě stop.

„V Krušných horách je nyní 45 centimetrů sněhu, na Božím Daru pak 88 centimetrů,“ uvedl ve čtvrtek počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík s tím, že kdo vyrazí v příštích dnech na lyže, měl by si dávat pozor na omrzliny.