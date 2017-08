Loket pokračuje v bitvě o kamna Williho Russe. Kraj se jich nechce vzdát

Loket chce ale pozůstalost vrátit coby součást městské sbírky. Tu už mu před časem začal vracet i stát, jenomže chebské muzeum a kraj zhruba 250 předmětů vydat odmítají.

„Na jedné straně tu je stát, který se nějak zachoval, na straně druhé samospráva, která se chová jinak. K dohodě zejména ohledně kamen asi nedojde, naopak přibylo ještě více sporných skutečností,“ konstatoval předseda senátu karlovarského okresního soudu Oldřich Umlauf.

Ten obě strany upozornil, že rozřešení sporu bude obnášet složité dokazování a posuzování právních norem, které již řadu let neplatí. Jak uvedl, sám si nyní musí ujasnit, jaký postup během jednotlivých jednání zvolí. Začít chce žádostí o inventář loketského městského muzea, kterou bude směřovat na loketský Národní památkový ústav.

Mohlo by z něj vyplynout, zda jsou předměty opravdu součástí konfiskátu Williho Russe. A právě tím argumentují zástupci Lokte a poukazují na zákony, které zakazují sbírky jakkoli dělit. Zmínili přitom i postup ministerstva kultury. To v současné době usiluje o to, aby se Lokti vrátil jeden z obrazů, který se objevil v německé aukci.

„Ministerstvo kultury pomáhá Lokti sbírku sjednotit a Karlovarský kraj se stále drží nejednoty,“ řekl právní zástupce Lokte Petr Kišš. Naproti tomu krajská zástupkyně Beáta Burianová trvá na tom, že předměty patří výlučně Karlovarskému kraji a chebskému muzeu.

„Název loketská sbírka není přesný, vypovídá jen o městě, kam byly svezeny sbírkové předměty z různých zrušených muzeí v Sokolově, Horním Slavkově, Kynšperku a Kraslicích. Tyto sbírkové předměty byly smíchány s loketským fondem. Nedá se prezentovat, že Lokti patří,“ uvedla.

Na národopisná kamna podle ní byla uzavřená v roce 1941 smlouva, podle které patřila Chebu. Předseda senátu advokátce ní chce, aby dokumenty soudu předložila.

Podle starosty Lokte Zdeňka Bednáře netouží město kamna za pomocí sbíječek rozebrat a odvézt do Lokte. Chce pouze, aby kraj uznal, že kamna patří Lokti. Teprve poté by zástupci města rozhodovali, co s nimi dál. V minulosti přitom nevylučovali, že by kamna mohla zůstat v Chebu prostřednictvím zápůjčky.