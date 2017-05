Zámek v Bečově má nový přírůstek, unikátní briliantový diadém

Vysokokarátová diadémová čelenka ze žlutého zlata se silnou vrstvou stříbra, osazená 540 diamanty pochází z druhé poloviny 19. století. Šperk přitom dlouho ležel zapomenut v papírové krabici s dalšími cennostmi zkonfiskovanými po druhé světové válce a putoval po několika českých památkách.

„Skutečná identita předmětu nebyla plnohodnotně známa a jeho hodnota byla hrubě podhodnocena. Dlouhou dobu se mělo dokonce za to, že se jedná o divadelní atrapu,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský.

Ten spolu s dalšími odborníky tušil, že korunka je ve skutečnosti skvostem, a tak po ní několik let pátral. Díky tomu se briliantový diadém v hodnotě přibližně dvou milionů korun po mnoha osudových zvratech vrátil do Bečova. Tam jej nyní mohou spolu s dalšími místními poklady obdivoval návštěvníci zámku.

Poslední majitelkou šperku byla šlechtična Eleonora de Beaufort-Spontit. Ta se až do svých posledních dnů snažila o navrácení diadémové korunky do svého majetku, poté co jí ho stát po druhé světové válce zabavil. Vyřešení sporu se ale nedožila.