Dvě nová centra pro psychicky nemocné mají v kraji zabránit tragédiím

Předejít nebezpečným a často i tragickým událostem, které mají na svědomí psychicky nemocní lidé, má vznik Centra duševního zdraví. To by mělo do roka pomáhat pacientům s psychózami, zejména pak schizofrenikům.

Podle koncepce ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí vyrostou v Karlovarském kraji taková zařízení dvě. První bude fungovat v Chebu.

Personál je připravený

„Na realizaci Centra duševního zdraví jsme dobře odborně připraveni a jeho otevření pro Chebsko v roce 2017 považujeme za zcela reálné. Už máme i připravený jak zdravotnický, tak sociální personál,“ potvrdil Jaroslav Hodboď, oblastní ředitel pro Karlovarský kraj společnosti Fokus Mladá Boleslav z.s.

Společnost své služby v dané problematice nabízí už od roku 1992. Centrum v Chebu bude zajišťovat novým způsobem péči o lidi se schizofrenií, těžkými afektivními poruchami a poruchami osobnosti.

„Největší část péče se bude odehrávat v přirozeném prostředí klientů. Přítomnost psychiatra a psychologa je důležitá v tom, že bude možné předejít psychiatrickým hospitalizacím a zvládnout relaps onemocnění v domácím prostředím klienta. Novinkou bude i to, že psychiatr a psycholog budou součástí komunitního týmu a budou moci navštěvovat nemocného člověka u něj doma,“ vyjmenoval největší výhody Hodboď.

Dotace od ministerstev slibují prvních 18 měsíců zainvestovat provoz center částkou 25 milionů korun. „Musí ale splňovat všechny podmínky. Navíc je tu ještě pětiletá udržitelnost,“ uvedl krajský náměstek Jakub Pánik. Což by ale pro řadu zájemců ze stran odborníků mohl být problém, neboť se v současné době neví, jestli pojišťovny s centry uzavřou smlouvy o proplácení péče.

O případném vybudování centra přemýšlí i skupina Nemos, která v Karlovarském kraji vede dvě nemocnice. „Skupina Nemos je otevřena všem novým projektům. Až budou podmínky koncepce center duševního zdraví definovány, jsme připraveni se s našimi odborníky připojit. Zvláště v případě, kdy naše nemocnice v Ostrově disponuje unikátním pracovištěm psychiatrické péče, a to včetně lůžkového oddělení,“ uvedla za společnost Nemos její mluvčí Lenka Křížová.

Výhodou center je především jejich ambulantní péče, kterou lidé najdou ve městech, které znají. „Sledujeme i to, abychom předešli tomu, co se stalo v Plzni a Praze, kdy klienti zaútočili na obyčejné lidi,“ ubezpečil krajský náměstek Miloslav Čermák.