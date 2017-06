V Chebu slavili 100 let vojenského letiště, na nebi se vznášely legendy

Legendární stroje jako Supermarine Spitfire, Jakovlev Jak 3, P51D Mustang nebo letošní novinka, a to Baťova Lockheed Electra zkrátka nenechala chladným žádného nadšence do létání. A to nejen mezi návštěvníky, ale i samotnými piloty. Jedním z nich je i pilot letadla Stinson Reliant Áda Valášek, který se krom vlastní letecké ukázky těšil i na své kolegy v jiných strojích.

„Letadlo pochází ze třicátých let, jedním z těchto strojů jednu dobu létal i slavný podnikatel Baťa. Postupem času se letadlo modernizovalo a své služby nabídlo i ve 2. světové válce,“ ochotně vyprávěl Valášek o svém letadle.

Robustní a spolehlivý stroj si objednalo britské Královské letectvo. To ho využívalo jako průzkumníka nebo jako cvičný letoun.

„Letectvo si objednalo 500 kusů. Válku dokončilo 400 strojů a nyní jich je po celém světě registrovaných jen zhruba sto a jen pět, jako toto, je vyvedeno ve vojenských barvách,“ řekl ke svému letounu jeho pilot.

Tento konkrétní stroj létal v okolí ostrova Trinidad u 52. squadrony. Po válce ho Britové naložili na loď a dovezli na své ostrovy, ale cestou osudu se letoun dostal do Spojených států. „Dlouho jsme hledali neokoukané éro, které ale mělo historicky něco společného s naším letectvem. Krom Bati na tomto druhu letounu létali i naši piloti ve službách Britů. Létali na to i esa Hubáček nebo Šeda či Jirounek,“ dodal Valášek.

Od historie po současnost

Velký ohlas u návštěvníků sklidila ukázka leteckého souboje a bombardování strojů z první světové války. Poté se za velkého očekávání vznesl i legendární Lockheed Electra 10A, který byl vyroben pro slavnou letkyni Amelii Earhartovou.

V USA jej zakoupil Jan Antonín Baťa do své flotily. „Je to úžasné letadlo, k oslavám jsme tu chtěli mít to nejlepší,“ okomentoval novinku ředitel Leteckého dne Miroslav Rod.

„Už se chystá Petr Kopfstein, to si vykroutíme krky,“ smál se před začátkem jeho vystoupení jeden z přihlížejících. A měl pravdu. Kousky letce z nejprestižnější soutěže Red Bull Air Race uváděli k úžasu. Podobně jako při vystoupení akrobatické „čtyřky“ The Flying Bulls Aerobatic Team.

Mezi ukázky letadel z obou světových válek se vklínila čtveřice českého letectva zastoupená dvěma Jas 39 Gripen a dvěma bitevníky L159 Alca. „Letecký den připravujeme vždy rok dopředu. Jednání jsou často složitá a stojí především na finanční stránce. Technika není nikdy na písknutí, proto musíme vždy vyjednávat tak brzo dopředu,“ popsal organizační stránku věci Rod.

Velkého ohlasu se dostalo i třem zástupcům z druhé světové války. „Měli jsme problém například s tím, jaké letadlo by mělo celý den zakončit, neboť každé je unikát,“ objasnil Rod. O to se postaral společný průlet všech tří legend.

Oslavy stého výročí pokračují v Chebu i v neděli. „Program je téměř shodný, krom několika drobných odlišností,“ nalákal fanoušky letectví Rod.Na letiště, které leží v prostoru mezi Horními Dvory a Podhradem, se lidé budou moci dostat po vlastní ose, parkovat bude možné na přilehlé louce.

Lze přijet i z Chebu kyvadlovou dopravou, a to jak vlakovou, tak autobusovou. „Přesný jízdní řád není, jakmile bude vůz plný, vyjede. Další možností bude jízda vlakem po bývalé železniční vlečce. Vlak bude jezdit v podobném režimu jako autobus,“ vysvětlil předseda Ultralight clubu Cheb Luděk Matějíček s tím, že hlavní program začíná od 13 hodin, ale už ráno začne doprovodný program.

Podívejte se, jak probíhal letecký den v Chebu.