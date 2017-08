Maminka je mrtvá, plakaly děti v domě. Zachránily ji tím po otravě karmou

Hlídka, která na místo hned dorazila pak na zemi v koupelně jednoho z bytů objevila osmatřicetiletou ženu a sedmačtyřicetiletého muže.

„Oba byli v bezvládném stavu,“ popsal dramatické okamžiky policejní mluvčí Daniel Dvořák. Životní funkce obou však byly zachované, takže policisté neprodleně zahájili resuscitaci a povolali na místo záchranku.

Čidlo v koupelně dalo velice záhy odpověď na to, co může za bezvládnost dvojice. Byl to oxid uhelnatý.

„Členové hlídky proto neprodleně muže a ženu odnesli z postiženého místa a byt začali odvětrávat. Že bylo na čase, potvrdilo měření hasičů, kteří na místo rovněž dorazili. „Hodnota oxidu uhelnatého překračovala smrtelnou dávku,“ potvrdil Dvořák.

Muž a žena skončili v chebské nemocnici, situaci dětí vyřešili pracovníci Odboru sociálně právní ochrany dětí. „Ti poté, co lékaři zjistili, že jsou děti v pořádku, kontaktovali příbuzné matky, která se jich ujala,“ dodal policejní mluvčí.