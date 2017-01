Chebský starosta ustál hlasování o důvěře. Vyhráno však nemá.

Aby se podařilo starostu zbavit funkce, muselo by se pro vyslovit 16 členů zastupitelstva. Zastupitelé se sešli na popud 11 opozičních poslanců, kterým vadilo, že Navrátil nehodlá dobrovolně na svůj post rezignovat poté, co byl v kauze ROP Severozápad obviněn.

S výsledky vyšetřování starosta zastupitele seznámil na řádném zastupitelstvu. Bližší informace však neprozradil. „Jsem v této věci vázán mlčenlivostí. Mohu jen říct, že se mé obvinění týká věci, která nesouvisí s mou prací starosty a která se stala před více než šesti lety,“ uvedl Navrátil.

S takovým vysvětlením se ale opozice nespokojila. „Nechceme starostu soudit, zda je vinen či nikoli. To hlasování je především o důvěře. Jeho další setrvání v čele města by výrazně poškodilo zájmy Chebu,“ uvedl opoziční zastupitel Miroslav Plevný (VPM – Alternativa). Podle jeho slov by město by neměl vést člověk, se kterým bylo zahájeno trestní řízení. „Když už se po obvinění v kauze ROP Severozápad vzdal Petr Navrátil své stranické funkce, aby nepoškozoval ČSSD, měl se ze stejného důvodu sám v zdát i ostatních funkcí. Prostě jen proto, aby se kauza nijak nedotkla image města,“ dodal Plevný.

K opozičním zastupitelům se při hlasování přidali i členové ANO, kteří už dříve deklarovali, že koaliční smlouvu sice vypovídat nechtějí, mají ale výhrady k tomu, aby dosavadní starosta dál stál v čele města. „Jsme přesvědčeni, že v politice platí presumpce viny a že obviněný starosta tím, že neodstoupil sám, zbytečně zpomalil práci celé rady a vlastně i zastupitelstva,“ uvedl Leoš Horčička (ANO). Podle jeho slov dopady kauzy vrhají špatné světlo na chebskou radnici a ohrožují dobré jméno celého města.

Koalice v Chebu má dnes v třicetičlenném zastupitelstvu 15 hlasů. Těší se ale podpoře ODS a nezávislých kandidátů.

Starosta Navrátil před zastupiteli zopakoval, že se cítí ve všech směrech nevinný. „Kdybych se funkce starosty vzdal, mohli by to někteří lidé vnímat jako přiznání viny. Navíc bych přišel o možnost žalovat stát o náhradu škody. Proto jsem se rozhodl, že dobrovolně neodstoupím,“ vysvětlil.

Nejvíc mu prý vadí, že hanbu, kterou mu způsobilo obvinění, zatím nemá možnost ze sebe smýt. „I když budu očištěn, stín pochybností ulpí na mé osobě zřejmě už navždy. Morálního odškodnění se zřejmě nikdy nedočkám. Jsem ale rozhodnutý, až kauza skončí, domáhat se náhrady škod u soudu,“ dodal Navrátil.

Zastupitelstva se nezúčastnili tři členové opozice a jeden zástupce ANO. Je tak pravděpodobné, že odvolání starosty přijde na přetřes i na řádném zastupitelstvu, které se koná 26. ledna.

V souvislosti s kauzou ROP Severozápad obvinilo vrchní státní zastupitelství v Praze více než dvě desítky lidí z Karlovarského a Ústeckého kraje. Obvinění sociální demokraté v Karlovarském kraji, mezi nimi i tehdejší krajský předseda Navrátil, se kvůli tomu dočasně vzdali členství ve straně.