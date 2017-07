Chebsko zasáhlo zemětřesení o síle 3,5. Pořádné dunění, líčí svědek

„Nejsilnější otřes o síle 3,5 magnituda jsme zaznamenali ve 13:28,“ uvedla Jana Doubravová z oddělení seismologie Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Epicentra jsou podle jejích slov severovýchodně od obce Luby na Chebsku v hloubce asi devět kilometrů.

„Je to o něco severněji, než je obvyklé,“ konstatovala Doubravová s tím, že většinou bývá epicentrum v blízkém okolí obce Nový Kostel. „Teď bylo v severní části zlomové linie,“ doplnila.

Po nejsilnějším otřesu následovaly další. Už několik minut po něm zaznamenali přistroje další třístupňový otřes. „Aktivita pokračuje,“ potvrdila pracovnice Geofyzikálního ústavu. Slabší zemětřesné roje pozorují odborníci v této lokalitě už od června.

Tříapůlstupňové otřesy by podle odborníků neměly způsobit žádné závažné škody. „Mohou ale vyděsit lidi. Doma jim totiž začnou cinkat skleničky, nebo se kývat lustr. Ale škody mohou být maximálně v podobě malých prasklin v omítce,“ naznačila Jana Doubravová.

Milana Hlouška z Kraslic ovšem úterní zemětřesení nevyděsilo. „Už jsem si zvykl na to, že bydlím v seismicky aktivní oblasti,“ potvrdil. Díky tomu se naučil rozeznávat, co je zemětřesení. „Je to něco jiného, než když kolem domu přejede třeba těžké nákladní auto,“ vysvětlil Hloušek.

Bezprostředně po úterních otřesech začal hledat na stránkách geofyzikálního ústavu informace o tomto jevu. „Plné zemětřesení byly hned i sociální sítě. Lidé si na nich okamžitě začali vyměňovat zkušenosti o tom, kdo a jak otřesy cítil,“ doplnil muž z Kraslic.

„Na to, že byly otřesy přes den, kdy je krajina plná šumu, to bylo pořádné dunění,“ komentoval úterní otřesy Rudolf Kovařík, pozorovatel počasí ze Šindelové. „Aby to přes den bylo slyšet, musí mít otřesy minimálně dva stupně,“ dodal.

Nejsilnější zemětřesení za poslední desítky let zasáhlo západní Čechy na konci května 2014. Otřesy měly sílu 4,6 a spolu s těmi z prosince 1985 byly nejsilnější v českých zemích za sto let. Velké škody nicméně nezpůsobily, lidé hlásili jen popraskané omítky nebo pobořené komíny (psali jsme zde).

Následky zemětřesení o síle 4,6 v květnu 2014: