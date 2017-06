Chebský most je kulturní památkou. Hatí to plány na jeho rozšíření

Karlovy Vary plánovaly prostřednictvím studie IDT rozšíření mostu na čtyři pruhy. To ale prohlášení mostu kulturní památkou komplikuje. Radní proto v úterý definitivně potvrdili, že se budou proti rozhodnutí ministerstva kultury bránit.

„Budeme proti rozhodnutí podávat rozklad. V nejbližších dnech odejde dopis, ve kterém napadneme, aby byl Chebský most kulturní památkou. Jediná kulturní památka jsou spodní pilíře, mostovka je z 80. let. Nevíme, proč by to měla být kulturní památka,“ řekl primátorův náměstek Čestmír Bruštík.

Jediným radním, který se hlasování zdržel, byl náměstek pro kulturu Jiří Klsák. Ten také upozornil, že nelze kulturní památkou prohlásit jen část mostu.

„Domnívám se, že kdybychom s obranou neuspěli, není vše ztraceno v tom smyslu, že nemůžeme jako vlastníci do památky zasahovat. Je to otázka dohody s památkáři,“ řekl.

Ti by podle Jiřího Klsáka byli sami proti sobě, pokud by chtěli most jako celek zachovat. „Jeho rekonstrukce spjatá s modernizací je nezbytně nutná už z toho důvodu, že je to v podstatě jedna z hlavních karlovarských tepen,“ zmínil. Co památkáři nakonec městu dovolí, to nechtěl předjímat.

Čestmír Bruštík ale ujistil, že širší mostovku by měla památka vydržet. Jeho ujištění vychází ze studie nového terminálu, kterou prý prohlášení ministerstva kultury neohrozilo.

Podle náměstka pro majetek Michala Riška se ale péče o kulturní památku prodraží. „Každá památka s sebou nese i náklady na spravování,“ podotkl.

Návrh, aby se stal Chebský most kulturní památkou, podal na ministerstvo kultury Národní památkový ústav v Lokti. Považuje ho za cenný doklad stavebního typu, kvalitní ukázku dobové stavební produkce a nadstandardního technického řešení. Souhlasili s tím rovněž karlovarští a krajští památkáři.