VIDEO: Původní zvony roztavili na zbraně, po sto letech má Chodov nové

„Hasiči převzali patronát nad jedním zvonem, který na jejich počest nese jméno jejich patrona svatého Floriána, proto se jeho vyzvednutí i sami ujali,“ vysvětlil historik města Miloš Bělohlávek.

Znít kompletní trojici zvonů nemohli lidé slyšet dlouhých sto let. V roce 1917 byly totiž z chodovského kostela svatého Vavřince odvezeny do plzeňské továrny Škodovky, kde je rakouská armáda nechala roztavit. Důvodem byla výroba zbraní do právě probíhající první světové války.

Sen o doplnění jediného zvonu ve zvonici začal před třemi lety.

„Přišlo to v době, kdy jsme vyhlašovali sbírku na opravu Jana Viléma. Po jeho zrestaurování jsme si řekli, proč to nezkusit. Proto se vyhlásila další sbírka. Čekalo se, že než se nám podaří sehnat potřebné finance, bude to pár let trvat. To, že to nakonec byl jen jeden rok, nás samotné překvapilo,“ popsal Bělohlávek.

Nad menším zvonem přebrali patronát hasiči, kteří mezi sebou vybrali potřebou částku. Na svatého Vavřince se podařilo sehnat částku mezi samotnými obyvateli města. „Sbírka stále běží, zatím se nám podařilo vybrat 350 tisíc korun. Zvony jako takové pak vyšly na 380 tisíc korun. Nutné je navíc počítat s instalací. Dohromady tak celá akce vyjde na zhruba půl milionu korun. Pokud by se potřebný zbytek nepodařil vybrat, máme slib od města, že částku doplatí,“ dodal historik.

Biskup: Zvony přinášejí dobro

I přes nepříznivé počasí, se na usazení nových zvonů přišly v sobotu podívat stovky místních. „Podobnou věc vidí většina lidí jednou za život,“ okomentoval vysoký počet návštěvníků starosta Patrik Pizinger. Na chodovskou slávu dorazil i plzeňský biskup Tomáš Holub, pro kterého to bylo v této roli úplně první svěcení zvonu.

„Moc si toho vážím. Zvony vždy zní při šťastných událostech a přinášejí dobro. Naopak vždy, když se sundávají, nastává období, kdy na sebe lidé nemyslí, a na cestě je zlo. Proto věřím, že tyto zvony se už nikdy nebudou muset sundávat,“ popřál biskup.

Na instalaci zvonu měli odborníci pouze hodinu. „Poté skončí mše věnovaná dnešnímu dni, kdy na konci zazní poprvé po sto letech zvonění všech tří zvonů,“ vysvětlil odborník Rostislav Bouchal mladší. Nová dominanta byla vyrobena v proslulé zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova.