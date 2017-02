O opravu Císařských lázní se postará kraj, možná ale narazí s apartmány

Poté, co kraj vystoupil ze zájmového sdružení Císařské lázně, převzal na sebe jeho práva a povinnosti. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové už si bylo vedení kraje památku prohlédnout. Nyní se chce seznámit se všemi dokumenty a debatovat s lidmi, jak památku využít.

„Máme informaci, že na předělaný projekt je v současné chvíli vydáno pravomocné stavební povolení, takže budeme muset zhodnotit všechny varianty,“ uvedla hejtmanka.

Zároveň zmínila, že původní projekt počítá i s komerční částí, jako je stavba apartmánů a dalších věcí, které souvisejí s turistickým ruchem.

Evropská komise přitom před časem uvedla, že je ochotná zrušit dotační limit pro obnovy kulturních památek. Ten činil maximálně pět milionů eur. Pro Císařské lázně by to mohlo znamenat, že dotace zaplatí celou rekonstrukci, což by výrazně ulevilo zdejším rozpočtům. Problémem by ale bylo komerční využití.

„Stalo by se tak ale za předpokladu, že bude účel budovy splňovat pouze oblast kulturního vyžití, což by znamenalo vrátit se k projektu, který vznikl před několika lety,“ řekla hejtmanka.

Vedení kraje podle ní musí celou věc zvážit a chce ji projednat na zastupitelstvu. „Myslím si, že v horizontu měsíce či dvou k tomu řekneme nějaký výstup,“ uvedla Jana Vildumetzová.

Víc peněz by mohly přinést apartmány, možná ale nebudou

Zmínila přitom, že je nutné zvážit i ekonomické dopady. Pokud totiž Císařské lázně nabídnou v budoucnu výlučně kulturní vyžití, nepřinesou zpět žádné peníze a vyžadovat budou náklady na provoz.

Právě apartmány a podobné záležitosti by to mohly změnit. „Hovoří se tady i o karlovarské základní umělecké škole. Jsou tam dvě, jednu zřizuje Karlovarský kraj, druhou město Karlovy Vary, které uvažuje o jejím převzetí. Třeba by Císařské lázně mohly být prostorem, který by mohla škola využívat,“ naznačila hejtmanka.

Primátor Petr Kulhánek chce co nejdříve o národní kulturní památce s hejtmankou jednat. Otázek je podle něj řada. Třeba ta, zda bude kraj opět otevírat diskuzi nad využitím Císařských lázní, zda bude nutné změnit projekt a co bude s výběrovým řízením na zhotovitele opravy, které má za sebou první kolo.

Karlovy Vary počítají s tím, že na obnovu přispějí 100 miliony, další peníze chtějí získat z takzvaného Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).

„V současné chvíli existuje takzvané pravidlo small scale. To říká, že na jeden projekt může být uvolněno maximálně 130 milionů korun. Evropská komise tohle pravidlo přehodnotila a řekla, že platit nebude. Nyní se to musí rozhodnutím komise překlopit do národní legislativy, což nějakou dobu trvá. Reálně to může být rok 2018,“ uvedl Petr Kulhánek.

Krajské město přitom může získat z IPRÚ na kulturní památky 400 až 450 milionů korun. Komerční záležitosti v případě obnovy dotací podle něj možné jsou, omezují je ale pravidla.

Kraj ze zájmového sdružení vystoupil proto, že o něm a jeho aktivitách neměl dostatek informací. Jana Vildumetzová zmínila, že podle ní například nebylo v pořádku, když bývalý hejtman Martin Havel předal plnou moc ve stavebním řízení řediteli sdružení Lukáši Siřínkovi.

„Jednalo se o technický krok. Pochopil jsem, že účelem nového vedení kraje je zpochybnit všechno, co bývalé vedení udělalo,“ ohradil se Martin Havel. Oprava národní kulturní památky měla podle posledního projektu stát zhruba 500 milionů korun. Podílet se na ní mělo město, stát i kraj. Ten ale před Vánoci peníze z návrhu vyškrtl. Krajské vedení ale slíbilo, že Císařské lázně zrekonstruuje.