Budoucnost Císařských lázní je opět nejistá, kraj vystoupil ze spolku

Nejdříve stomilionový škrt v krajském rozpočtu na opravu Císařských lázní, poté vystoupení kraje ze zájmového sdružení právnických osob spravující tuto národní kulturní památku. Takové jsou první kroky nové krajské vlády ohledně Císařských lázní. Peníze jim chce poslat, ovšem z přebytku rozpočtu na příští rok.

„Nelíbí se nám, že o zájmovém sdružení nemáme informace,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO). Připomněla, že sdružení vzniklo proto, aby na rekonstrukci lázní získávalo dotace. Jenomže to bylo v době, kdy podobnou věc nesměl udělat ani kraj, kterému nyní lázně patří, ani město.

To však již neplatí. V současné době už je ale na opravu vypsané výběrové řízení a má za sebou první kolo. Noví krajští radní však mají mnoho pochybností.

„Chceme opravit Císařské lázně, chceme transparentní výběrové řízení a chceme mít dohled nad finančními prostředky. Jestli zástupcům města nevadí, že nad nimi nemají kontrolu, my chceme, aby ji občané kraje měli,“ řekla Vildumetzová. Zmínila přitom, že peníze na opravu nejsou pohromadě, proto může rekonstrukce těžko začít.

Podle primátora je vystoupení kraje ze sdružení zbrklé

Primátor Petr Kulhánek (STAN a partneři) označil rozhodnutí kraje vystoupit ze sdružení za zbrklý krok: „Byla tady jasná dohoda, že město dá na rekonstrukci 100 milionů korun, dále je písemný příslib z ministerstva financí a z ministerstva pro místní rozvoj je potvrzeno minimálně 140 milionů korun,“ vyjmenoval.

Podotkl přitom, že rozhodnutí kraje může dlouho připravovanou rekonstrukci vrátit opět o několik let nazpátek.

Oprava ovšem nebudí důvěru ani u hejtmančina prvního náměstka Martina Hurajčíka (ANO). „Než jsme přišli na kraj, byla podepsána smlouva na externí právní služby za 200 tisíc korun. Nedostal jsem se ani k informaci, kolik je ve sdružení vlastně lidí,“ divil se náměstek.

Podle něj nechce nová krajská vláda projekt pohřbít, ale požaduje průhlednost. Bývalý hejtmanův náměstek za ČSSD Jakub Pánik radním navrhl, ať s krokem nespěchají a počkají si na všechny informace.

Architektonická soutěž nebude, zbrzdila by rekonstrukci

Krajský zastupitel pro oblast UNESCO Vojtěch Franta (Piráti) zmínil, že u opravy takového typu kulturní památky by očekával vypsání architektonické soutěže. „Takový projekt by měl dělat renomovaný architekt. Věřím v dobrý záměr i tomu, že se oprava podaří,“ uvedl Franta.

Podle primátorova náměstka Jiřího Klsáka (STAN a partneři) by si památka architektonickou soutěž také zasloužila, jenže příprava rekonstrukce už je tak daleko, že by mohla zhatit předešlé úsilí mnoha lidí.

Hejtmanka uvedla, že chce jednat s ministerstvem financí o vyšší státní podpoře pro rekonstrukci památky. Pokud kraj ze sdružení vystoupí, město preferuje, aby lázně zůstaly kraji. Podle primátora je variant hned několik, existuje i ta, že by je kraj městu vrátil.

Obnova budovy bude stát kolem 500 milionů korun. Složit by se na ni měl kraj, město, stát a takzvaný integrovaný plán rozvoje území, díky kterému budou Karlovy Vary získávat evropské dotace.

Pokud kraj shledá, že je výběrové řízení v pořádku, oprava by mohla začít v únoru nebo březnu. V opačném případě by se musel vypsat nový tendr, který by rekonstrukci zdržel o půl až tři čtvrtě roku.