Opravte Císařské lázně, vyzvali karlovarští zastupitelé kraj

„Město samozřejmě dostojí všem svým závazkům, které plynou z dohod v minulosti, zejména co se týče spolupráce na přípravě, rekonstrukci, finanční spoluúčasti z rozpočtu města a Integrovaného plánu rozvoje území,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Zároveň řekl, že začne okamžitě s krajem jednat o dalších krocích. Kraj se totiž stane právním nástupcem zaniklého sdružení. V úvahu podle něj přichází například oživení příspěvkové organizace Císařské lázně anebo zcela jiné řešení. Stejně tak chce s krajem jednat i o výběrovém řízení na firmu, jež památku opraví. To už má za sebou první kolo.

Karlovarští zastupitelé však nebyli ohledně budovy lázní jednotní. Například lídr Alternativy Jiří Kotek připomněl, že byl od samého počátku proti, aby město Císařské lázně prodávalo.

„Dostaly se tak do víření politiků z měst a obcí Karlovarského kraje, kterým je úplně jedno, co se s nimi bude dít,“ řekl. Zároveň se pustil do kritiky zájmového sdružení a apeloval na to, aby se památka vrátila zpátky městu.

Návratu se nebránil ani Zdeněk Musil. Zmínil, že město prodávalo celý soubor poměrně složitě a na etapy. „Proto by mělo jít o to, aby se vrátilo do majetku města kompletně vše,“ uvedl.

Jeho kolega Jaroslav Borka zase připomněl, že i komunisté byli vždy proti tomu, aby město národní kulturní památku kraji převádělo. „Osobně ale nejsem pro, aby se vrátily zpět. Věci kolem nich už jsou nějak rozehrané a mohly by nastat komplikace,“ řekl.

Otmar Homolka z hnutí O co jim jde?! zase kolegům ze zastupitelstva připomněl důvody, proč kraj sdružení opustil. Zmínil přitom, že se tomuto rozhodnutí hejtmanky Jany Vildumetzové nediví. „Vedení kraje nemělo dostatek informací. Organizovalo se výběrové řízení, ale peníze na opravu nejsou dané,“ uvedl.

Stejně jako Jiří Kotek si postěžoval, že se zastupitelé neměli možnost s projektem opravy seznámit. Primátor ale namítl, že zastupitelé příležitost měli. „Na podzim dostaly zastupitelské kluby pozvánku do Císařských lázní, kde se mohly s celou genezí seznámit. Dorazilo asi deset lidí,“ podotkl.

Krajští zastupitelé budou o převzetí rozhodovat v únoru

Hejtmanka Jana Vildumetzová potvrdila, že rozhodnutí karlovarských zastupitelů respektuje. Zároveň řekla, že je kraj připravený dostát ohledně budovy svému závazku z minulosti. Krajští zastupitelé o převzetí práv a povinností rozhodnou 23. února.

„Pokud převzetí práv a povinností zájmového sdružení schválí, tak budeme mít konečně možnost dozvědět se, čím se poslední roky zájmové sdružení, které se mělo postarat o čerpání dotací na opravu budovy, zabývalo, a jak se nakládalo s penězi, jež mělo k dispozici. Dále zjistíme, jak probíhalo výběrové řízení, jaký je záměr využití budovy, její provozní náklady a řadu dalších věcí,“ uvedla.

Kraj již před Vánocemi potvrdil, že by rád národní kulturní památku vzkřísil. Pokud postoj nezmění, chce jednat s ministryní pro místní rozvoj a se zástupci Evropské komise o možnosti získat celou částku na opravu z evropských fondů.

Podle Jany Vildumetzové bude dbát krajská vláda na to, aby se konalo transparentní výběrové řízení na zhotovitele. Vedení kraje chce také otevřít veřejnou diskuzi o dispozičním uspořádání Císařských lázní.