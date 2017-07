Uprostřed festivalového veselí zbil cizinec dva své krajany

Incident se stal 8. června v brzkých ranních hodinách. „Před pátou hodinou ranní na prostranství před jedním z karlovarských hotelů obviněný muž napadl po krátké slovní rozepři stejně starého cizince. Kopl jej do hlavy, čímž mu způsobil zranění, se kterým byl převezen k lékařskému ošetření do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

První šarvátka ovšem muži, který podle informací iDNES.cz přijel do Karlových Varů z Ukrajiny, nestačila. Jen o několik málo okamžiků později si totiž souboj zopakoval s dalším krajanem. I toho několikrát kopl do různých částí těla, minimálně třikrát ale do hlavy. Muž utrpěl zlomeninu lebky. I tento muž skončil v péči lékařů karlovarské nemocnice.

Kriminalisté budou obviněného cizince stíhat na svobodě. Pokud se jim podaří prokázat jeho vinu, hrozí mu podle Zuzany Týřové trest odnětí svobody v rozmezí tří až deseti let.