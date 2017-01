Nový rok nabídne v Karlovarském kraji víc šancí k práci i zábavě

Rok 2017 by měl potěšit by nejen ty, kteří hledají práci, ale i cestovatele nebo příznivce kultury.

* Ostrov – sever

Nová pracovní místa i stavební noviny. Obě tyto záležitosti splňuje areál bývalé Škodovky v Ostrově. Už v prvním pololetí jej čeká přeměna v průmyslovou zónu Ostrov – sever. Práci tam pak najde až tisíc lidí ve výrobních a logistických provozech. Developerská společnost Panattoni Europe už o budoucích uživatelích nových prostor v Ostrově vyjednává.

„Jde o tři klienty,“ konstatoval generální ředitel developerské společnosti Pavel Sovička. Panattoni se chystá vybudovat dvě haly. Jednu o rozloze až 102 tisíc metrů čtverečních, druhou menší, 20 tisíc metrů.

Panattoni Europe už do Karlovarského kraje přilákala tři významné mezinárodní investory. V chebské průmyslové zóně díky ní podniká výrobce automobilových komponent BWI Group, logistická společnost DHL a on-line prodejce Tchibo.

* Z Varů letecky do Düsseldorfu a Tel Avivu

Pokud by neměli obyvatelé kraje kde své vydělané peníze utratit, mohou je věnovat poznávání Düsseldorfu a Tel Avivu. Na trasu do hlavního města německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko vypraví od 26. března letadla společnost Germania Airlines, spojnici s Tel Avivem bude pro cestovní kancelář Visitspa provozovat Travel Service.

Letní letový řád počítá s tím, že se lety do Düsseldorfu uskuteční vždy ve čtvrtek a v neděli. Turisty přepraví letadlo typu Boeing 737-700, které má kapacitu 148 míst.

Ceny jednosměrných letenek začínají na 49 eurech včetně poplatků, tedy 1 323 korunách, a lze je koupit na stránkách firmy Germania Airlines, prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur nebo na prodejní přepážce karlovarského letiště.

Travel Service zase na trasu do Tel Avivu nasadí letadla typu Boeing 737-800 o kapacitě 182 míst. Obousměrný let včetně poplatků bude k mání od 359 dolarů, tedy zhruba 9 334 korun.

„Většinu míst si již předběžně zabookovaly cestovní kanceláře. To nám dává víru, že bude linka prodloužena a v dalším roce se může zvýšit i její frekvence,“ řekl primátor Petr Kulhánek.

Během čtrnácti dní by podle něj měla na západ Čech dopravit přes 2000 izraelských lázeňských hostů. S dopravou do krajského města přitom souvisí ještě další naděje. Tou je pokračování dostavby D6.

* Novinky na D6 u Lubence a Řevničova

Premiér Bohuslav Sobotka v září oznámil, že by se novinky na D6 mohly týkat tří úseků. Půjde o obchvat Lubence a Řevničova a také úsek Řevničov -Nové Strašecí. Dohromady vyjdou na více než čtyři miliardy korun.

„Ministerstvo dopravy by letos na podzim mělo ministerstvu životního prostředí předat všechny potřebné dokumenty k vydání ověřovacího stanoviska EIA. Ministr Brabec by měl ještě letos to ověřovací stanovisko vydat a pak je možné zažádat o stavební povolení. Pořád platí, že cílem by mělo být zahájit ještě v roce 2017 výstavbu na těchto třech úsecích,“ řekl tehdy Bohuslav Sobotka.

Plánované tři úseky D6 v celkové délce osmnácti kilometrů vláda v srpnu po dohodě s Evropskou komisí zařadila do seznamu staveb, pro které nebude nutná nová EIA. Nutnost získání nových posudků by stavbu zřejmě na delší dobu zastavila. Cena každého obchvatu vychází asi na 1,5 miliardy korun, úsek Nové Strašecí - Řevničov bude stát přibližně 1,2 miliardy korun.

Chybějící dálnice je přitom dlouhou dobu jedním z největších problémů Karlovarského kraje. Termín jejího dokončení byl původně 2029, jednání kraje s vládou pak vyústila k přiblížení termínu na rok 2025.

* Modernější muzeum

Nová éra čeká od jara budovu karlovarského muzea na Nové Louce. Po rekonstrukci se poprvé otevře lidem a ukáže jim novou a moderní expozici. Návrat muzejních sbírek se uskuteční v lednu a únoru, do konce března chce muzeum testovat ovládací systém audiovizuálních prvků.

„Otevření plánujeme v průběhu dubna před zahájením lázeňské sezony,“ uvedla ředitelka muzea Lenka Zubačová.

Muzeum se dočkalo modernizace téměř po třiceti letech a kraj, který jej zřizuje, za ni zaplatí 41 milionů korun. Jedno podlaží bude věnované vzniku a historii krajského města, další zase dějinám a přírodě Karlovarska.

* Změny v Thermalu

Podobně zásadní moment by měl v příštím roce zažít i karlovarský hotel Thermal, který čeká oprava. Začít by měla po filmovém festivalu. Už od doby, kdy se o rekonstrukci hotelu začalo mluvit, padala z úst zástupců ministerstva financí slova o několikasetmilionové investici.

„Vzhledem ke stavu objektu, jak jej naznačily sondy, spolkne jeho rekonstrukce těch 300 milionů od státu jako malinu,“ konstatoval Ivan Chadima, předseda představenstva společnosti Thermal-F.

* Pod kolonádou jako na stavbě

Zásadní část opravy čeká v lázeňské části krajského města také Vřídelní kolonádu. Podle primátorova náměstka Čestmíra Bruštíka bude radnice pokračovat další etapou přesunu Vřídla, konkrétně přesunem krenotechnologie - speciální technologie pod kolonádou.

„Vystěhujeme ji ze sklepních prostor za dům Bílý Lev, tedy vedle Astorie. Poté začneme s opravou hlavní budovy kolonády, kde Vřídlo tryskalo,“ popsal.

Nejteplejší karlovarský pramen, který momentálně vyvěrá před kolonádou, se zpět vrátí po kompletní opravě, což bude za rok, nejdéle v roce 2019.

„Oprava, která nás v příštím roce čeká, je jednou z nejdůležitějších věcí. Když nebudeme mít krenotechnologii přestěhovanou, nemůžeme opravovat stropy kolonády. Je to tedy vlastně základní kámen, který musíme příští rok položit a na základě toho odvíjet další věci,“ řekl Čestmír Bruštík.

* Začne stavba hospicu

Vlídnější bude v příštích letech Karlovarský kraj i vůči starším lidem. Během roku budou pokračovat práce na stavbě hospicu v Nejdku, Karlovy Vary zase začnou pracovat na plánované dostavbě domova důchodců v městské části Stará Role.

„V současné době máme stavební povolení, čekáme na vyjádření a budeme vypisovat i výběrové řízení na stavbu. V březnu 2017 by se mělo kopnout do země,“ popsal Čestmír Bruštík.

Domov má v současné době kapacitu 21 lůžek a zvednout by se měla na šest desítek. Zástupci radnice předpokládají, že to bude hotové v roce 2018.