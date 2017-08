VIDEO: Vodáci na Ohři se mají líp než hosté na filmovém festivalu, říká ČOI

Námořnické čepice, tradiční vodácká trika a obsazený raft. Od normálních turistů na Ohři k nerozeznání, až na jeden detail: průkazku České obchodní inspekce .

„Tady platím já,“ prohlásil zatím inkognito inspektor Milan v loketském kempu Maskáč. Otočil se. A objednal. „Čtyři piva a čtyři rumy. Pak se uvidí,“ pronesl směrem k sympatické obsluze Milan.

Piva i rumy byly rychle na baru a v tom se z vodáka stal úředník. Průkazka obchodní inspekce ale slečnu za výčepem nevylekala. „Ty jo, nevypadáte. Že jste včera byli v Poříčí? A proč nemáte loď půjčenou od nás?“ zeptala se s úsměvem slečna z baru.

Na čtyřech půllitrech a stejném počtu panáků kontrola nic nenašla, vše bylo tak, jak má. „To je v pořádku, ale musíme ještě probrat jednu stížnost na vás. Před časem jste prý odmítli ubytovat několik lidí,“ oznámil druhý z inspektorů Honza.

Po upřesnění několika detailů si hned kolegyně barmanky vzpomněla. „Podle ní bylo 15 minut na výměnu žárovky v chatce příliš, vyhrožovala nám podobnou stížností. My se řídíme tím, že náš zákazník, náš pán. Celé to není pravda,“ argumentovala. Jelikož kromě tvrzení nemá inspekce žádný důkaz, sepíše o tom jen záznam.

Lepší než na Berounce, lepší než o festivalu

Hned několik inspektorů je na kontrolách podél Ohře už od úterý. Část se jich pohybuje po souši, ostatní na raftu. „Autem je to vždycky nápadné, takhle je naše odhalení těžké, i když jste sám viděl, po vodě běží informace rychle,“ prozradil ze zkušeností Milan. I přesto znají v ČOI triky, které často používají, stačí například jet proti proudu, či se objevit na místě, kde by to nikdo nečekal.

„Pamatuji na Berounce, šla o nás hláška, tak pán, protože neměl certifikovanou váhu, smazal gramáž jídla. Bohužel i s cenou, takže ho pokuta stejně neminula,“ přidal k dobru jednu historku Honza.

Právě srovnání mezi Berounkou a Ohří dopadlo lépe pro druhou jmenovanou řeku. Důvodem je podle inspektorů více restaurací a kempů na Berounce.

Nejčastěji objevují kontroloři chyby v mírách nápojů. „Pokud nalévá sám majitel nebo dlouholetá obsluha, problém většinou není. Největší problémy jsou s brigádníky,“ shodují se inspektoři.

Akce bude pokračovat i v dalších dnech, za dva dny odhalila ČOI z devíti kontrol tři pochybení. Dvakrát drobné nedodržení míry a ve třetím případě se jednalo o používání váhy i přes nařízený zákaz.

„Když to srovnám s jinou letní akcí, a to filmovým festivalem, tak jsou ale vodácké kempy skoro bezproblémové. Během filmového festivalu bylo přes 100 kontrol a na více než 60 se něco našlo,“ zhodnotil prozatimní výsledky kontrol na řece Jan Řezáč, šéf obchodní inspekce pro Karlovarský a Plzeňský kraj.