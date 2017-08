Policie v Krušných horách vytáhla do boje s řidiči čtyřkolek a motorek

Do rozsáhlých policejních akcí se zapojili policisté minimálně čtyř služebních obvodů a dopravního inspektorátu. Kromě nich dohlížejí na pořádek také běžné hlídky, které kontrolují vytipovaná místa.

„V poslední době došlo k zadržení pěti belgických čtyřkolkářů a při akci v červenci letošního roku byly ve čtyřech případech pronásledovány hlídkami Policie České republiky skupiny čtyřkolkářů a motorkářů. Vzhledem k technice, kterou disponujeme, se je však nepodařilo zadržet,“ uvedl vedoucí pevninského policejního obvodního oddělení Pavel Růžička.

Při této akci ale podle něj policisté odhalili skupinu motorkářů s dětmi, kteří je přijeli cvičit na speciálních sportovních trialových strojích. Policisté na ně narazili u restaurace v Mariánské. Chtěli jezdit po loukách, nakonec si ale museli motorky naložit na vozík a odvézt.

Řidiči terénních motorek a čtyřkolek zdejší horaly trápí již delší dobu. Před časem kvůli nim vznikla i iniciativa, která chce potížím s ničením soukromých pastvin a lesů zabránit. Snaží se o to i Petra Kubíčková, které patří jedna z luk v Perninku. „Přímo u nás na perninské planině se toho viditelně mnoho nezměnilo,“ povzdechla si.

Přesto prý snahu policistů vítá. „Je to trochu boj s větrnými mlýny. Čtyřkolka nebo motorka často přes louku profrčí a zanoří se do lesa, navíc ekonomická zdatnost lidí roste a čtyřkolek nebo terénních motorek stále přibývá,“ poznamenala.

O zlepšení situace ale naopak mluví starostka Perninku Jitka Tůmová. I ona se do iniciativy zapojila. „Za letošní rok v podstatě nemám jedinou stížnost na to, že by čtyřkolky nebo motorkáři řádili po loukách, proto si říkám, že se to zlepšilo. Ve spolupráci s policií je za námi určitě kus práce, doufejme, že to bude v tomto duchu pokračovat i nadále a bude klid,“ řekla.

V boji s terénními stroji devastujícími přírodu se horalům zatím nejvíce osvědčily závory. Od letošní sezony chrání například Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště. „Osazení bylo po domluvě s lesáky celkem rychlé. Samozřejmě není to řešení úplně stoprocentní. Nějaké ty terénní motorky a podobně je jenom objedou jinudy, ale je to krok dopředu a situace se rozhodně zlepšila,“ řekl starosta nedaleké Přebuzi Martin Bruoth.

Podle Pavla Růžičky motorkáři jízdou v lese porušují zákon 289/1995 Sb. o lesích, za což jim hrozí pokuta od lesní stráže na místě do tisíce korun, ve správním řízení do pěti tisíc korun.

„S jízdou v lesích souvisí i páchání dalších přestupků, a to zejména jízda neregistrovaných a neschválených strojů nebo strojů se zakrytými, znečištěnými nebo odstraněnými registračními značkami,“ připomněl. Jestliže se s takovou motorkou či čtyřkolkou vydají na silnici, mohou dostat pokutu pět až deset tisíc korun a zákaz činnosti až na jeden rok.