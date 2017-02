Další úsek D6 bez dálniční známky, kolem Sokolova řidiči pojedou zdarma

Podle mlučího resortu Tomáše Neřolda začne úprava platit od příštího roku.

„Mám z toho velmi dobrý pocit. Usilovali jsme o to především z toho důvodu, že na Sokolovsku je z celého regionu nejvyšší nezaměstnanost. Kraj navíc patří ke strukturálně postiženým regionům a občané potřebují co nejvíce usnadnit cestu za prací nebo k lékaři. Jde tedy o naprosto logický krok,“ komentovala výsledky jednání na ministerstvu dopravy hejtmanka Jana Vildumetzová.

Ještě před krajskými volbami ovšem nebyla situace vůbec růžová. Ministr dopravy Dan Ťok při jedné z návštěv regionu naznačil, že vyjmutí obchvatu Sokolova z placených úseků nezapadá do kritérií nastavených jeho resortem.

„Není úplně logickým obchvatem města,“ konstatoval tehdy Ťok. Už před volbami ale nevyloučil, že by se rozhodnutí ministerstva dalo změnit.

Dobrá zpráva pro motoristy z městeček a vesnic

Starosta Sokolova Jan Picka aktuální rozhodnutí ministerstva vítá. I když se spíš než Sokolova samotného dotkne okolních obcí. „Ti jezdí do města za prací, na nákupy a s dětmi do školy,“ vysvětlil sokolovský starosta.

Jestli bude mít krok ministerstva výrazný vliv na dopravu v centru města, zatím nedokáže odhadnout.

„Západní obchvat města bude po dokončení znamenat markantní změnu,“ naznačil Picka. „Rozhodnutí o vyškrtnutí části dálnice, která tvoří východní obchvat města, ze seznamu zpoplatněných úseků ale mohlo přijít dříve,“ doplnil s tím, že ideální by bylo, kdyby se mezi Karlovými Vary a Chebem neplatilo vůbec.

Snahy o vyjmutí východního obchvatu Sokolova ze seznamu úseků dálnic, na nichž platí povinnost mít dálniční známku, nejsou nové. Předcházející vedení kraje o to žádalo dokonce dvakrát. Poprvé v roce 2014, podruhé o rok později a potřetí loni, kdy ji posvětilo celé krajské zastupitelstvo.

Požadavek kraje tehdy zněl na přibližně jedenáctikilometrový úsek mezi sjezdy na Nové Sedlo a Březovou. „Jestli ovšem nyní ministerstvo tento náš původní požadavek vyslyšelo, netuším,“ řekl někdejší náměstek pro dopravu Jakub Pánik.

Délka trasy podle vyjádření ministerstva zatím jasná není.

„Vyhlášku, která stanoví rozsah zpoplatnění pro příští rok, budeme řešit ve standardních termínech, tedy v polovině roku, tak aby byla na podzim uzavřena. Při projednávání vyhlášky na příští rok posoudíme i vyjmutí části D6 u Sokolova. Případné vymezení neplaceného úseku vyplyne až z návrhu vyhlášky,“ konstatoval mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

V letošním roce bude také pokračovat výstavba dalších úseků dálnice D6. Díky závaznému stanovisku o vlivu staveb na životní prostředí, které vydalo ministerstvo životního prostředí, mohou začít práce na obchvatu Lubence a Řevničova a úseku Nové Strašecí - Řevničov.

Další úseky se ovšem začnou stavět až v závislosti na vydání stavebních povolení. „Nutné je tedy mít i pozemky a nové posouzení EIA,“ potvrdil Neřold. Na kompletní dokončení dálnice si tak motoristé ještě řadu let počkají. „Uvedení do provozu lze očekávat v období let 2025 až 2030,“ dodal Tomáš Neřold.