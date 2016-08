Dálnice jako volební téma dává řidičům naději, že ušetří za kupon

Levnější známky pro oblasti, kde dálnice nenavazují na republikovou síť, se léta snažili prosadit na celostátní úrovni už například krajští sociální demokraté.

„Někdo bude říkat, že je to populismus, ale já vím, že je to prostě férové. Lidé mají platit za dálnici, ale ta není. To je přece absurdní,“ vysvětlila nápad lídryně kandidátky hnutí Jana Vildumezová.

Pokud by se tento nápad po krajských volbách ujal, o což se hodlá zasadit, vyplácel by příspěvek na nákup dálniční známky kraj.

V regionu bylo podle Českého statistického úřadu k 31. prosinci roku 2015 registrováno 141 403 osobních vozidel. Kdyby majitel každého z nich požádal o proplacení poloviny ceny celoroční dálniční známky, znamenalo by to při současné ceně 1 500 korun za kupon zátěž pro krajský rozpočet ve výši více než 106 milionů korun.

ČSSD připomíná, že lidé z ANO byli proti levnějším známkám

Podle Jakuba Pánika, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro dopravu, však mohlo hnutí regionální dopravu podpořit už dávno. Konkrétně například tím, že by jeho dva poslanci podpořili návrh někdejšího hejtmana Josefa Novotného (dříve ČSSD, nyní VOK) na zřízení takzvaných regionálních dálničních známek. Za ty by motoristé zaplatili 300 korun ročně.

„Bylo to ale právě ministerstvo dopravy vedené zástupcem ANO, jež tento návrh jednoznačně nedoporučilo. Byl to právě poslanec ANO za Karlovarský kraj Roman Procházka, který jako jediný zákonodárce z regionu hlasoval ve sněmovně pro zamítnutí krajských známek. I kvůli jeho postoji návrh novely zákona o pozemních komunikacích těsně neprošel do druhého čtení,“ řekl v reakci na předvolební slib hnutí Pánik.

Podle Martina Hurajčíka, krajského předsedy ANO, nechce hnutí vyvolávat zbytečné předvolební spory. „Náš návrh na nikoho neútočil, nikoho konkrétně nenapadal. Jeho cílem je zajistit lepší život lidem v Karlovarském kraji,“ řekl v reakci na Pánikova slova.

Hnutí ANO chce podle něj řidičům z Karlovarského kraje nechat proplácet polovinu ceny dálniční známky, dokud nebude dálnice D6 hotová.

„Máme to v programu a po volbách uděláme vše pro to, abychom tento bod prosadili. Rozumím tomu, že pány ze sociální demokracie trápí, že na náš nápad nepřišli sami. Přitom by měli mít spíš radost, že za ně konečně někdo vymyslel, jak neexistenci dálnice kompenzovat občanům,“ doplnil.

V příštím roce začne výstavba několika dalších úseků dálnice D6. Žádný z nich se ale přímo nedotkne dopravy v Karlovarském kraji, kde zatím stále zůstává jenom úsek z Chebu do Karlových Varů.

Z poplatku je zatím osvobozený pouze obchvat Chebu a průtah Karlovými Vary. Kompletně hotová by měla být spojnice mezi regionem a hlavním městem do roku 2025.