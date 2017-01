Karlovy Vary jsou zase o něco blíž k lepšímu spojení s Prahou

Posvěcení od životního prostředí je přitom nezbytným krokem k vydání stavebního povolení.



Ministerstvo vydalo souhlasná stanoviska na základě loňské dohody vlády s Evropskou komisí. Jinak by totiž musel investor, tedy ministerstvo dopravy, žádat o opětovné posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvanou EIA. To by termín zahájení stavby výrazně oddálilo.

Nové úseky D6 Kladné stanovisko ministerstva životního prostředí ke stavbě dalších úseků na dálnici D6 platí pro trasy: Obchvat Lubence

délka: 4, 86 kilometru začátek: 8.2017, dokončení 4.2020

délka: 4, 86 kilometru začátek: 8.2017, dokončení 4.2020 Obchvat Řevničova

délka: 4,2 kilometru začátek: 8.2017, dokončení 6.2020

délka: 4,2 kilometru začátek: 8.2017, dokončení 6.2020 Úsek Nové Strašecí - Řevničov

délka: 5,55 kilometru začátek: 9.2017, dokončení 9.2020 Zdroj: MŽP ČR

„Do dohody s Evropskou komisí k vládním prioritním stavbám patřily pouze tři úseky dálnice D6, k nimž ministerstvo životního prostředí ve slíbeném expresním termínu všechna stanoviska vydalo,“ konstatovala za ministerstvo životního prostředí jeho mluvčí Dominika Pospíšilová.

Vzhledem k fázi příprav u všech zbývajících úseků D6 počítá podle jejích slov ministerstvo dopravy s tím, že do budoucna požádá o provedení nového procesu EIA.

„Za jiných okolností bych řekla, že z toho mám velkou radost, ale jde zase jen o část D6, takže spíše konstatuji, že ministru životního prostředí patří velký dík za jeho úsilí o včasné vydání závazného stanoviska,“ komentovala krok ministerstva Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.

Nedostavěná dálnice je v jejích očích ostudou, která trápí nejen mnoho občanů regionu, ale i návštěvníků. Hejtmanka doufá, že ještě letos začne stát tři zmiňované úseky stavět. „Budu pečlivě sledovat, jak přípravy pokračují,“ řekla hejtmanka.

Obchvaty dvou měst mají nejen zrychlit dopravu mezi Karlovými Vary a Prahou, ale hlavně zajistit větší bezpečnost jak pro motoristy, tak pro lidi z obcí, kterým se díky chystaným projektům frekventovaná silnice vyhne.

Začátek ještě letos

Práce na třech úsecích dálnice, které v minulém týdnu dostaly od ministerstva životního prostředí zelenou, by měly podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Neřolda začít ještě letos. „Práce začnou na konci roku 2017,“ upřesnil mluvčí.

Další úseky se ovšem začnou stavět v závislosti na vydání stavebních povolení. „Nutné je tedy mít i pozemky a nové posouzení EIA,“ potvrdil Neřold předpoklad ministerstva životního prostředí. Na kompletní dokončení dálnice si tak motoristé ještě řadu let počkají. „Uvedení do provozu lze očekávat v období let 2025 až 2030,“ dodal Tomáš Neřold.

O budoucnosti D6 i o aktuálním stavu při přípravách jednotlivých etap včetně výkupu pozemků budou v únoru jednat hejtmani tří krajů, které dálnice protíná.

„Zároveň ovšem budeme s ministerstvem dopravy jednat o vyjmutí obchvatu Sokolova ze zpoplatněných úseků dálnic,“ naznačila hejtmanka Jana Vildumetzová.

V loňském roce se tento úsek do vyhlášky ministerstva dopravy prosadit nepodařilo. „Zrušení poplatku by ulevilo nejen dopravě v centru Sokolova, ale i mnoha občanům,“ dodala hejtmanka Karlovarského kraje.