Řidiči mají šanci, že se na D6 svezou okolo Sokolova bez dálniční známky

„Úsek mezi exitem na Nové Sedlo a exitem u Březové je v podstatě obchvat Sokolova. Výjimku už dříve dostal Cheb a Karlovy Vary, kde mohou řidiči jezdit po D6 bez dálniční známky. Toto nám navrhla Hospodářská a sociální rada ze Sokolovska, neboť v současné době raději motoristé využívají úzké silnice přes Loket. A my s návrhem zcela souhlasíme,“ řekl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Hlavní slovo ale bude mít ministerstvo dopravy, které už v tomto roce povolilo výjimku například v Brně, Mladé Boleslavi či právě v Chebu. Zatím nejsou ministerští úředníci výrazně proti.

„Zvažujeme zrušení časového zpoplatnění na některých dalších úsecích v České republice. Chceme řešit především obchvaty měst, tato věc ale ještě není uzavřena. Nelze nicméně věc stavět tak, že vyjmeme v určitém kraji celou dálniční síť ze zpoplatnění,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Případná výjimka by se nevztahovala na nákladní vozidla, ta by nadále musela platit mýto.

Pro Sokolov by zrušení poplatku znamenalo velkou úlevu

Velkou úlevu by výjimka přinesla především Sokolovu, protože právě přes něj nyní motoristé objíždí placený úsek.

„Pro nás by to znamenalo odvedení alespoň části dopravy, která dnes vede přes Sokolov. Například občan Březové, jenž se chce vyhnout dálnici, jinak než přes naše město jet nemůže. Trošku si připadáme jako občané druhé kategorie, neboť výjimku dostal už zmíněný Cheb a Karlovy Vary, zatímco my ne,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Současné usnesení krajského zastupitelstva bude mít podle náměstka hejtmana Jakuba Pánika velkou váhu.

„Díky jednohlasnému souhlasu věřím, že to bude validnějším argumentem, než když jsme to navrhovali jen jako odbor dopravy,“ věří Pánik.

Poslanec usiluje o zavedení krajských známek

Ministerstvo dopravy každoročně stanoví seznam úseků s povinností mít dálniční známku ve své vyhlášce. Nové kolo udělování výjimek přijde zkraje roku.

„Stále ale trvám na tom, že dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Chebem je zpoplatněna nesprávně. Nemá být vůbec zpoplatněna. Protože na stejné trase není silnice první třídy, kde by mohli motoristé jezdit zadarmo,“ tvrdí Pánik.

Podle politiků není udělení výjimky náhradou za to, že stále není možnost koupit krajské dálniční známky. Kraj už léta prostřednictvím zastupitele a poslance Josefa Novotného prosazuje zavedení krajských dálničních známek, které by sloužily lidem, kteří nepotřebují využít celou dálniční síť a jezdí jen po svém kraji.

„Návrh zatím prošel pouze prvním čtením. Do druhého je stále nasazován, ale nedaří se jej projednat. Někteří poslanci z našeho kraje pro něj navíc ani nehlasovali. Nic to nemění na tom, že o krajskou známku budu dál usilovat,“ dodal Novotný.