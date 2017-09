Dělníci objevili při opravě ulice v Aši sto let starou cestu

„Jedná se o skládanou dlažbu z lomového kamene, která byla na minimálně polovině plochy dochovaná. Zbytek padl za oběť dřívějším úpravám. Pro Aš je tento způsob dláždění typický. Je to ale jiná technologie pokládání dlažby než například v Chebu, kde v té době už je dláždění z říčních valounů, takzvaných kočičích hlav,“ uvedl archeolog Muzea Cheb Michal Beránek.

Ten odhadl, že dlažba může pocházet z 20. až 30. let minulého století, ale mohla by být i starší, a to z přelomu 18. a 19. století.

„Bohužel se nám nepodařilo najít další materiál, až na několik historických kanalizačních poklopů z litiny,“ dodal.

Po archeologickém průzkumu položí plynaři po celé délce Janáčkovy ulice hlavní řad plynového potrubí, dělníci položí nový povrch a začnou terénní úpravy.

Rekonstrukce Janáčkovy ulice představuje další etapu obnovy silničního úseku od křižovatky Šaldovy s Hlavní ulice až ke křižovatce s ulicí Petra Bezruče za více než dvacet milionů korun.

Součástí stavby je také nová okružní křižovatka, do které budou ústit už zmíněné ulice Šaldova a Janáčkova, ale také Klicperova, Sokolská a druhá část Janáčkovy, směřující do Alešovy ulice.

„V Šaldově a Janáčkově se vlastně jedná o tři souběžné stavby. V režii krajských silničářů vznikají nové povrchy vozovek a okružní křižovatka, město Aš investuje téměř jedenáct milionů korun do stavby chodníků, parkovacích zálivů, zastávek a veřejného osvětlení. Třetí stavbou je výměna hlavního plynového potrubí v této lokalitě,“ upřesnil mluvčí města Aš Milan Vrbata.

Doplnil, že termín dokončení byl stanoven na říjen. Do té doby zde řidiči stále musejí počítat s dopravním omezením.