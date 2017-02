Z mapy Sokolova zmizí osmnáct hřišť. Pro děti jsou nebezpečná

„Často se jedná o atrakce staré mnoho let, které už opravdu neodpovídají dnešním pravidlům a standardům. Proto jsme rozhodli o jejich odstranění,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Pokud by se dítě třeba na nevyhovující prolézačce zranilo, nesla by za to odpovědnost radnice. Lidé z okolí se přitom o stav hřišť často ani nezajímají.

„Dnes to není jako dřív, kdy byly pracovní soboty a lidé se o své město starali. Na druhou stranu nabízíme možnost hrací prvky zanechat na místě, pokud o ně některé sdružení nájemníků projeví zájem. Jednalo by se o bezplatnou výpůjčku, ale spojenou se všemi riziky,“ uvedl starosta.

Během let se ale žádný úraz na dětských hřištích ve městě nestal. „K odstranění dojde z převážně preventivních důvodů,“ poznamenal starosta.

Jako náhrada za odstraněná hřiště však vzniknou ve městě nová. „Naším cílem je, aby byla hřiště v docházkové vzdálenosti ze všech částí města. Navíc je naší filozofií vytvořit místo malých hřišť velká zábavní centra,“ přiblížil Picka.

Centrální hřiště letos v létě dostane například druhé největší sídliště v Sokolově - Vítězná. Trampolíny nebo skluzavky vyjdou na 4,5 milionu korun. Hřiště bude navíc oploceno a 24 hodin ho bude monitorovat bezpečnostní kamera napojená na městský bezpečnostní systém.

S odstraněním starých prvků z 18 míst ve městě se začne na jaře. „V podstatě půjde jen o vykopání stávajících prvků, jejich naložení a odvezení. Přesnou částku z hlavy nevím, ale nebude se jednat o žádnou závratnou sumu,“ dodal starosta třetího největšího města v kraji.