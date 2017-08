Dopravci bojují o cestující, do Prahy lze dojet i za cenu jízdenky MHD

Cenová válka mezi německou firmou FlixBus a českým RegioJetem se rozjela naplno. Cestující se tak do Prahy mohou dostat za 25 korun, ale i za 339 korun.

Ceny autobusů na lince Karlovy Vary - Prahy FlixBus : od 25 po 339 korun

: od 25 po 339 korun RegioJet : od 129 až po 159 korun

: od 129 až po 159 korun Autobusy Karlovy Vary: jen v neděli za 152 korun

Pravé poledne na karlovarském dolním nádraží, krátce po sobě vyjíždí zelený i žlutý autobus na stejnou trasu, do hlavního města. Do obou nastupuje zhruba podobný počet cestujících, především cizinců, které prozrazují tašky plné lázeňských oplatek.

„Jedu si do Prahy něco vyřídit jen na otočku, než nám za měsíc začne semestr. To pak pro nás vysokoškoláky bude zajímavější volba, především v tom ohledu, že shánění lístků v pátek zpět do Karlových Varů je občas nadlidský úkol. Je dobře, že bude více spojů,“ přemýšlela na zastávce studentka Markéta.

Podle ní bude ale hlavně záležet na ceně jízdenky, služby pro studenty nejsou na takto krátké trati tak zásadní. „Stačí když je Wi-Fi, na film se můžu podívat na notebooku a nebo si čas zkrátím knihou nebo učením,“ dodala studentka.

Na trase do Prahy přibyly spoje

RegioJet nabízí na trase Karlovy Vary – Praha hned 20 spojů denně s tím, že první vyjíždí v pět hodin ráno a poslední v osm večer. Podle mluvčího firmy Regiojet Aleše Ondrůje se navíc žluté autobusy mohou pochlubit bohatší výbavou.

„Na linkách Praha – Karlovy Vary budou autobusy jezdit až 13 krát denně. Cena za lístek zahrnuje Wi-Fi, napájecí zásuvku a pohodlnou sedačku v klimatizovaném autobuse,“ popsala výbavu paluby zelených autobusů mluvčí společnosti FlixBus Nina Göbbels.

Rivalita mezi oběma firmami je cítit nejen na zastávkách, kde se autobusy míjí, ale především v politice vedení společností. Krátce potom, co FlixBus oznámil, že cena na trase Karlovy Vary – Praha bude začínat na 129 korunách, ozval se i RegioJet. Ze 165 korun zlevnil svou jízdenku na 149 korun, pokud má navíc cestující kreditovou jízdenku, vyjde ho cesta do metropole na 129 korun.

Na reakci FlixBusu se dlouho čekat nemuselo. Zelené autobusy nyní lákají až do 17. září na akční ceny jízdenek za 25 korun, těch je vždy jen několik na každý spoj. A důvod je prostý, propagace linky.

Dynamická cena jízdného

Aby změn nebylo málo, začaly obě společnosti nabízet pohyblivé ceny jízdného. Pro cestující to bude znamenat změnu – u spojů v atraktivních časech zaplatí více než dosud, zvláště pokud budou vyčkávat s nákupem jízdenky na poslední chvíli. Do hlavního města se tak nyní dá dojet jak za 25 korun, tak ale i za 339 korun.

„Dynamické ceny do vnitrostátní dopravy nepatří. Zavádíme je jen proto, abychom citlivě reagovali na vývoj trhu,“ řekl Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet s tím, že pro zákazníka, který například pravidelně dojíždí, je důležitá předvídatelnost a stabilita, aby věděl, kolik ho bude stát jízdenka, i když se rozhodne třeba až na poslední chvíli.

„Měl by vědět, že i když si kupuje jízdenku až před odjezdem, bude stát přiměřenou cenu a ne, že se vyšroubuje do astronomických výšin. Takové cenové rozdíly mohou být v mezinárodní dopravě, kde zákazník nepotřebuje jet například každý víkend domů, a ne u vnitrostátních spojů,“ vysvětlil svůj názor Jančura.

Kromě cenových změn nabídnou žluté autobusy možnost zrušení rezervace až patnáct minut před odjezdem. U RegioJetu tak musel cestující učinit nejméně třicet minut před odjezdem, jinak mu jeho jízdenka propadla. Do Prahy nabízí svůj spoj také Autobusy Karlovy Vary, ale jen jednou týdně v neděli.