Boží Dar chce uzavřít centrum autům, která jen hledají místo k parkování

„Kolem Vánoc a Silvestra se nám tu objevil úplně nový fenomén. Začaly nám sem přijíždět rodiny s dětmi se sáňkami, pekáči, na kterých je v obytné zóně táhli rodiče. Řidiči ale jezdili úplně všude,“ popsal starosta Jan Horník.

V obytné zóně přitom smějí parkovat auta jen na vyhrazených místech a ta patří ubytovaným hostům. Pro mnohé obyvatele byl vrcholem minulý víkend, kdy musel být Boží Dar kvůli sněhové kalamitě na několik hodin uzavřený.

Podle starosty se však našla i řidička, která najížděla na policistu, jenž se ji snažil odradit od cesty na Myslivny. Silnice přitom byla zcela zavátá a obnovit se ji snažila fréza.

Situace už se přestala líbit i obyvatelům města včetně podnikatelů. „V pondělí na městském zastupitelstvu jsme došli k názoru, že musíme udělat nějaká opatření,“ řekl starosta.

Radnice uvažuje o závorách, už je řeší s policií

V úvahu podle něj připadá, že by zákaz vjezdu zatím platil od penzionu Bernard. Zásobování a rezidentů, potažmo ubytovaných hostů, by se netýkal.

Řešení vidí radnice dokonce i v instalaci závor. Tuto variantu už zástupci radnice řeší s dopravní policií. Příští pondělí má starosta Horník schůzku se starostkou Loučné pod Klínovcem, kde je situace úplně stejná jako na Božím Daru.

„Pro příští rok už bychom byli rádi, pokud by nová opatření platila se vším všudy. Vjíždět do města mají ti, kteří tu mají co dělat. Ne ti, kteří hledají místo k parkování. Tyto situace tu nezažíváme jen v zimě, ale i v létě a na podzim. V úvahu tedy připadá, že by zákaz platil i pro ostatní období roku,“ řekl starosta Horník.

Příznivcem regulace projíždějících aut je i bývalý dlouholetý náčelník horské služby Rudolf Chlad, který na Božím Daru žije. Dvě období byl městským zastupitelem a též členem pracovní skupiny, která se touto potíží zabývala již před lety.

„Minulé zimy nám daly zapomenout na to, že mohou nastat podobné problémy. Připravovali jsme různé varianty, protože není možné pouštět do města nepřeberné množství aut,“ řekl.

Ve chvíli, kdy je silnicích v Božím Daru pod sněhem ledová vrstva, dochází k nebezpečným situacím. Auta kloužou, dětem na saních hrozí nebezpečí. „Nedej Bůh, aby se něco stalo,“ podotkl Rudolf Chlad.

Upozornil zároveň, že parkovacích míst má Boží Dar docela dost, jenomže nejsou nafukovací. Živelně parkující řidiči navíc mohou blokovat vjezd i sanitám či hasičským autům.

Dlouholeté řešení problémů s auty potvrdil i Jan Novák z areálu Novako, který v Božím Daru leží. Říká, že je to složitá věc, navíc vyhrocená kalamitou uplynulého víkendu.

„Že se tím bude zastupitelstvo zabývat, je jenom dobře. Musí se to ale řešit komplexně. Asi těžko lze říct, uzavřeme jednu ulici a ostatní zůstanou otevřené. Myslím, že takový záměr vedení obce ani není. Domnívám se, že to určitě bude složité,“ uvedl.

Pokud Boží Dar řidičům centrum uzavře, bude pravděpodobně prvním a jediným krušnohorským městem v kraji, které takovou věc udělá. Například na Bublavě, kam také často míří rodiny s dětmi, o takové věci nikdy neuvažovali.

„Máme tady docela velké parkovací a odstavné plochy, které udržujeme. Občas řešíme nějaké zapomenuté auto na kraji silnice, které nás trápí, ale podobné potíže jsme neměli,“ řekl starosta Bublavy Igor Jirsík.