Řidič srazil před školou dvě ženy s dětmi, pro holčičku letěl vrtulník

Řidič najel do skupinky lidí v ašské ulici Tylova. Jednu ženy a jedno dítě odvezla do nemocnice sanitka. Zranění dalšího dítěte ale byla vážnější, proto záchranáři zavolali vrtulník, který jej transportoval do plzeňské fakultní nemocnice.

Podle mluvčí krajské záchranné služby Petry Bakurové utrpěla nejtěžší zranění devítiletá holčička, která má poraněnou pánev. „Desetiletý chlapec má drobné oděrky a byl převezen na dětské oddělení do Chebu,“ uvedla Bakurová.

Dvaašedesátiletá žena má zhmožděniny zad a pánve, záchranáři ji převezli na chirurgii do Chebu. Další žena vyvázla bez zranění.

Policie nehodu vyšetřuje. „Zatím je jisté, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu. Na místě se podrobil dechové zkoušce a vyšla negativní,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.