VIDEO: Dálnici D6 u Karlových Varů blokovala nehoda dvou kamionů

Nehoda se stala na 134. kilometru dálnice, mezi výjezdy na Jenišov a Nové Sedlo.

„Jeden nákladní vůz blokoval po nehodě silnici napříč, druhý zůstal mimo komunikaci,“ informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Podle ní se nehoda stala poté, co se jeden kamion snažil v kopci předjet druhý nákladní vůz. „Předjíždějícímu auto to uklouzlo a bočně narazil do druhého vozu,“ upřesnila mluvčí.

Krátce po 11. hodině byl v místě nehody s opatrností průjezdný levý jízdní pruh. „Ještě se ale řeší vyprošťování havarovaných vozidel. Policisté na místě také prošetřují příčinu nehody,“ dodala Týřová.

V Karlovarském kraji od pondělního večera drobně sněžilo nebo padal sníh s deštěm, při teplotách pod nulou může na silnicích vznikat ledovka. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je protažená, ale na Chebsku na silnici zůstala vrstva sněhové břečky.

Teploty v kraji se ráno pohybovaly okolo minus tří až minus šesti stupňů, silnice mohou namrzat. Silničáři také upozorňují na možnost vzniku sněhových jazyků ve vyšších polohách, zejména v Krušných horách. Podle předpovědi meteorologů má nebezpečí ledovky trvat celý den, přes den může znovu i sněžit.