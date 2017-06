Řidič nedokázal vyjet. Vrazil do okapu, zdi, dvou aut a skončil v plotu

Sedmašedesátiletý muž se snažil vyjet od domu v karlovarské ulici Maďarská v úterý před devátou ráno.

„Za domem se zřejmě plně nevěnoval řízení, dostatečně nesledoval prostor okolo svého vozidla. Při couvání tak narazil do okapu domu. Poté se rozjel vpřed a narazil do zadní části zde zaparkovaných vozidel značky Land Rover a Audi a také do domu,“ popsala kolizi krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Když se muži konečně podařilo dostat na cestu, daleko neujel. Se svým autem skončil pod zídkou v oplocení nedaleké zahrádky.

Policisté dali řidiči na místě dýchnout, test ale prokázal, že byl střízlivý. „Škodu předběžně odhadujeme na 165 tisíc korun. Řidiči policisté uložili blokovou pokutu. Naštěstí nebyl nikdo zraněn,“ dodala Týřová.