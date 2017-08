Mapu nehod plní srážky se zvěří, do cesty řidičům vbíhají srny i divočáci

K nehodám přispívá i fakt, že některé druhy zvěře letos zažily populační explozi.

Není dne, kdy by policisté nevyšetřovali nehodu, kde hlavní roli hraje zvěř. Své o tom ví i 63letý řidič fiatu, který jel minulý týden z Toužimi do Útviny. Do cesty se mu připletl srnec, nárazu už nemohl zabránit.

Kde jsou časté srážky se zvěří Silnice I/6 Karlovy Vary – Praha – především u Bochova

Silnice E49 Karlovy Vary – Plzeň - především u Bečova

Dálnice D6 na úseku Kynšperk – Cheb Zdroj: www.srazenazver.cz

„Zvěř byla na místě usmrcena. Řidič o události vyrozuměl policii, která se obrátila na myslivce. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem šesti tisíc korun,“ potvrzuje mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

Za minulý rok evidovali policisté 395 podobných nehod. „Do července tohoto roku pak máme ve statistikách 310 srážek se zvěří,“ popsala Týřová. A podle odborníků letos celkový počet převýší loňská čísla, je to především tím, že jsou některé druhy přemnožené.

„Druhou stranou mince je i to, že přibývá aut, a tím pádem jsou komunikace více zatížené. Ubývá lesů a do toho nyní mizí kryty v polích, kde probíhá sklizeň,“ vysvětlil důvody myslivec Ladislav Cinegr.

Na mapách webové aplikace Srážky se zvěří, připravované specialisty z Centra dopravního výzkumu, jsou hlavní tahy kraje plné černých teček karambolů s divokými prasaty nebo hnědých srážek se srnci.

„Asi sedmdesát procent dat máme ze systému dopravních informací. Spolupracuje s námi asi 400 hospodářů mysliveckých sdružení,“ uvedl Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. Aplikace umožňuje přepočet srážek se zvěří na kilometr silnice v konkrétní honitbě.

Nejhorší situace je v regionu především na Bochovsku podél silnice na Prahu. „U části této cesty máme nainstalované pachové ohradníky, které pomáhají zvěř odehnat. Jsou ale jen na pár úsecích,“ nabídl možné řešení Cinegr s tím, že by si měli šoféři dávat pozor i na dálnici D6.

„Nejnebezpečnější jsou ranní a podvečerní hodiny a období jara a podzimu. Zvěř můžeme potkat i v blízkosti obcí a měst,“ upozornil Lukáš Hutta, krajský koordinátor BESIP pro Karlovarský kraj s tím, že tam, kde je například jedna srnka, dá se jich očekávat více. „V takových případech je třeba přibrzdit, ztlumit světla, která zvěř oslňují a „znehybňují“.

Můžeme zkusit také zatroubit, abychom zvěř vyplašili. Pokud je srážka nevyhnutelná, dále se snažíme co nejvíce brzdit a neměnit směr jízdy, tak aby střet se zvěří byl pokud možno čelní,“ uvedl Hutta.