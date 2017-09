Karlovy Vary chystají vyhlášku pro zatím jediné auto poháněné elektřinou

15:22 , aktualizováno 15:22

V Karlových Varech chystají změnu vyhlášky, která by měla umožnit vjezd všem čistokrevným elektromobilům do lázeňské zóny zdarma. A to přesto, že ve správním obvodu karlovarského magistrátu je v současné době takový evidovaný jediný.