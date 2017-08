Vidět na festivalové dění z druhé strany je zkušenost k nezaplacení

On sám se přitom podobných akcí neúčastní pouze jako zajišťovatel systému pro elektronické tržby, ale často taktéž jako pořadatel či dokonce jako samotný vystupující.

Kde všude jste v tuto chvíli jako hudebník k vidění?

V posledních několika letech působím jako zpěvák v projektech Red Hot Chili Peppers Californication Tribute a v semi-akustickém blues-jazzovém duu Crossroad Bros.

Jak jste se od hraní dostal k pořádání festivalů?

Vcelku náhodou. Před třemi lety jsme s mou bývalou kapelou Ben Dover spolupracovali s europrojektem Kulturjam na propojení německých a českých hudebníků a dostal jsem nabídku vytvořit akci na klíč v rámci tohoto konceptu. A tak vznikl první ročník festivalu Top RoofTop na střeše galerie Supermarket WC.

Ricardo Delfino Narodil se v Bavorsku, v Karlových Varech žije od dvou let. Působil jako zpěvák kapel Ben Dover či The Chobots, nyní je v kapele Red Hot Chili Peppers Californication Tribute a Crossroad Bros. Pořádá multižánrový festival Top RoofTop v Karlových Varech a pomáhá s organizací dalších akcí, naposledy například jako asistent koordinátora a produkce Duhového průvodu Prague Pride.

A jak jste se od pořádání festivalů dostal k zajišťování systému EET?

Mít v životopise schopnost vést vlastní projekt je vždy dobrou referencí. Vzhledem k tomu, že obchodní zkušenost se skrývá v každém projektu, na pozici obchodního manažera jsem se doslova našel. Projekt na zajišťování EET systémů na klíč pro festivaly mi naskytl možnost propojit zkušenosti z pořádání akcí a znalosti rozhraní pokladního systému. A naopak nyní mám díky tomu možnost nahlédnout za oponu pořadatelských agentur a doplnit si své znalosti ohledně organizačních a pořadatelských postupů největších festivalových hráčů na českém poli. Zkušenost k nezaplacení.

Pomáhá vám v práci nějak i to, že se vyznáte ve všech jednotlivých složkách pořádání kulturní akce – uměleckých i organizačních?

Rozhodně. Schopnost dívat se na festival z pohledu pořadatele mi pomáhá zajistit agenturám lepší servis a lépe splnit jejich očekávání a požadavky. K zahození nejsou ani letité zkušenosti z gastronomie.

Co přesně se pro pořadatele kulturních akcí s příchodem EET mění?

Vcelku nic moc. Většina festivalů už svým návštěvníkům v rámci komfortu poskytuje wi-fi po celém areálu, většina obsluhujících na stáncích jsou mladí lidé, pro které je seznamování se s novým softwarem běžnou záležitostí, nebo číšníci, kteří jsou z restaurací zvyklí markovat na pokladně již z dob před nástupem EET. Modernizovat procesy a používat rychlejší a lepší nástroje je denní chleba každého dobrého manažera a těmi pořadatelé festivalů jsou. Jinak by takovýto kolos hudební produkce, zábavy, občerstvení a ubytování jen těžko drželi.

Proč se návštěvníci festivalů setkávají například s dvojitými frontami?

V gastro stáncích je rychlost důležitá. Pokud jeden zaměstnanec přijme zákazníkovu objednávku, poté vám ji připraví, namarkuje do kasy a zkasíruje vás, tak je to ohromná spousta času, i kdyby byla obsluha stánku v dobré fyzické kondici. Nebo vás první zaměstnanec objedná, druhý člověk již objednávku připravuje, mezitím vás ten první kasíruje a druhou rukou již podává připravenou objednávku. Sice jako provozovatel cateringu zaplatíte dvojnásobek zaměstnanců, ale odbavíte více zákazníků a vygenerujete vyšší tržby. To jsou základy byznysu. Házet neochotu si spočítat, která z těchto dvou variant je ekonomičtější a efektivnější, na EET, je jen obyčejná pohodlnost či populistický kalkul.

Podle zákona mohli pořadatelé za určitých okolností se zavedením systému ještě rok počkat. Jak to vypadá ve skutečnosti?

Zákon o EET je médii propíraným tématem, přesto informovanost vázne, a to nejen mezi podnikateli. Spousta festivalů obdržela dosti nejednoznačné vyjádření od tamních finančních úřadů, zda-li se jich zákon již aktuálně týká, či ne. Nehledě však na nejasnosti ohledně povinnosti evidovat elektronicky tržby se někteří pořadatelé rozhodli si systémy vyzkoušet na ostro již letos z různých pohnutek. Neříkám samozřejmě, že všichni. Motivace byly různé – potřeba zprůhlednit data o prodejích pro vlastní potřeby rozvoje, seznámení se s novými možnostmi či krok vstříc a prevence proti dohadům jak s úředníky, tak s některými rýpavými návštěvníky. Ale jak říkám, EET není jen nějaký výmysl ministerstva financí, ale přináší s sebou i spoustu užitečných funkcí a informací pro uživatele, které dodnes spíše hledal ještě týdny po akci ve fakturách, výkazech a pomuchlaných papírech všeobecně.

Zpátky ke kultuře. Jak obecně si podle vás stojí karlovarské festivaly oproti zbytku republiky? Koná se zde podle vás dost kulturních a hudebních akcí?

Na Karlovarsku se koná spousta kvalitních událostí, které pořádají kulturní nadšenci, profesionální agentury i hudebníci. Počtem je však region neskutečně pozadu, a to teď nesrovnávám s Prahou či Brnem. V našem kraji je spousta milovníků skoro všech hudebních žánrů, ale podpora kultury silně pokulhává za podporou sportovních akcí. Neustále slýchám o stížnostech na hluk od místních a magistrát čelí kritice za podporu těch mála akcí a klubů, které tu alespoň trochu zvyšují kulturní kredit, a rozum mi z toho zůstává stát.

Míříte tím k nedávnému zákazu venkovní hudební produkce před karlovarským klubem Crux?

Ano. Já vím, že magistrát dělá co může, ale přesto mě to rozčílilo. Hudba, umění, divadlo, tanec – to vše jsou důležité atributy jak pro formování člověka, tak i portfolia města. Zakazování kultury už tu jednou bylo a nechci se dožít návratu takového stavu, ať už na popud některých mála obyvatel, kterým není neustále sepisování stížností zatěžko. A proto bych rád viděl více kulturních akcí na Karlovarsku, více koncertů a festivalů, ať je náš kraj atraktivnější.

Mají zde kapely dost míst a klubů, kde si mohou zahrát?

Je tu několik klubů, které se zaměřují na svou cílovou skupinu a podle toho tvoří svůj program. Jejich práce si cením a často s nimi spolupracuji, ale na krajské město to není žádný závratný počet. Vyjíždění za hranice kraje ovšem není na škodu v rámci rozvoje a PR kapely. Naopak bych přivítal více koncertů kapel odjinud. Ale to je už otázka dramaturgie a hlavně návštěvnosti akcí.

Kde jste vy a některá z vašich kapel v nejbližší době k vidění?

V nejbližší době budu s projektem Crossroad Bros na workshopu Willy’s Barbershop v Cruxu 23. září či 16. září s RHCP Calironication Tribute na statku Bernard v Královském Poříčí.