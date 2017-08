Firmy chtějí mladé lidi, jako bonus jim nabídnou firemní školky

Startovní čáru zde mají na rozdíl od jiných firem posunutou hodně dopředu. Nemocniční školka i škola už existují. Ale zatím pouze pro dětské pacienty.

„Mateřskou a základní školu založil v nemocnici jako svou příspěvkovou organizaci kraj už v roce 2012,“ uvedla Věra Procházková, předsedkyně zdravotního výboru kraje a předsedkyně dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice. Kapacita zařízení však podle ní není úplně využitá.

„Nabídnout zaměstnancům nemocnice školku jako bonus se v tomto světle jeví jako výborný nápad. Je to ideální způsob, jak dostat sestry po mateřské dovolené do práce, ale také to znamená jistotu pro ty, které se na rodičovství teprve chystají,“ podotkla Procházková.

Cesta k snadnějšímu režimu dne

Zájem o tuto službu by podle průzkumu, který si lékařka udělala, byl překvapivě velký. „Mám dvě děti. Jedno ve školce a druhé, které zatím pro nízký věk do školy nevzali. Firemní školka by proto pro mě byla ideálním řešením. Velice by mi zjednodušila život,“ potvrdila jedna ze zaměstnankyň nemocnice.

„Zájem je nejen mezi maminkami, ale i mezi těmi, které rodičovství teprve plánují. Dívky, které odcházejí ze školy do nemocnice, to mají s rodičovstvím složité. Už jenom proto, že v okamžiku otěhotnění odcházejí na mateřskou dovolenou,“ naznačila jeden z aspektů Procházková.

Zřízením školy pro děti zaměstnanců ovšem vize Věry Procházkové nekončí. Uvažuje o provozu zařízení i mimo běžnou pracovní dobu, například formou internátní docházky.

„Provedla jsem si vlastní průzkum mezi některými zaměstnanci nemocnice a častým problémem bývá u rodin jejich trvalý pobyt. Někdy zaměstnanci bydlí v ubytovně nemocnice nebo jinde, než mají trvalý pobyt. Pak některé mateřské školy nechtějí přijímat děti s trvalým pobytem jinde, než je jejich spádová oblast,“ konstatovala Procházková s tím, že i tento problém by nemocniční školka vyřešila.

Pomáhá i hlídací centrum

I ostatní významní zaměstnavatelé v regionu vědí, že firemní školky či jiné formy péče o děti zaměstnanců přinášejí firmám body navíc.

Ve Witte Nejdek proto už několik let funguje takzvané hlídací centrum. „Není to plnohodnotná školka. Toto zařízení se řídí jemnějšími pravidly. V současné době jej využívá asi osm až deset dětí našich zaměstnanců,“ uvedl ředitel společnosti Gerhard Knop.

Služba je určená pro děti ve věku od půl roku až po šest let. „Ale rodiče ji využívají do tří let věku dítěte, kdy jejich potomek nastupuje do klasické školky,“ upřesnil Knop. Služba, kterou zaměstnanci najdou asi 300 metrů od bran podniku, není zdarma. Společnost jim ovšem na ni přispívá.

V Sokolovské uhelné bude otázka firemní školky do příštích let velice urgentní. „Je to jedna z priorit do budoucna,“ potvrdil šéf odborů těžařské společnosti Jan Smolka. „Potřebujeme nabrat nové mladé zaměstnance, takže by pro ně firemní školka byla vítaným bonusem,“ dodal Smolka ovšem s tím, že aktuálně se nad touto otázkou zatím nejedná.