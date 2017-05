Kosovský hrdina zachránil ženu před zloději, teď získá české občanství

Když před sedmnácti lety vynášel Gjon Perdedaj odpadky z jedné z pražských pizzerií, zachránil stařenku před zlodějem, který ji chtěl okrást. Dobrý skutek ale navždy změnil jeho život. Zloděj na něj vytáhl nůž a přeťal mu krční tepnu. Z mladého muže tak navždy udělal těžce ochrnutého invalidu, který téměř nemluví.

Nyní žije v Karlových Varech a pomáhá mu advokát Ronald Němec. Zhruba čtyři roky se snažil, aby Gjon Perdedaj získal české občanství. A podařilo se. Českým občanem se stane 24. května i přesto, že kvůli zdravotnímu stavu nikdy nedokáže splnit například test z českých reálií a doložit všechny požadované dokumenty.

„Postupoval jsem tak, že jsem nejprve žádal Senát a různé zákonodárce, aby mu bylo uděleno české státní vyznamenání. V očích ministerstva vnitra jde o okolnost význačnou, protože má právo všechny podmínky pro získání občanství prominout,“ řekl Ronald Němec.

Díky občanství budou moci za Perdedajem přijet rodiče

Perdedaj získal za svůj čin medaili Senátu, ten jej třikrát navrhl na nejvyšší státní vyznamenání z rukou prezidenta, což je rekord. Sice ho nikdy nedostal, nicméně ministerstvo vnitra k němu bylo shovívavé.

Díky českému občanství má nyní Perdedaj podle advokáta jistotu, že když už tu ponechal zdraví, ponechá tu také své ostatky, což nebylo jisté právě z důvodu jeho kosovského občanství.

„Jeho zdravotní stav se sice zlepšil, ale nikoli o mnoho. Jeho opatrovníkem je v současné době magistrát města a on by si hrozně přál, aby to byla buď jeho maminka, nebo tatínek. Problém je, že nemohou být jeho opatrovníky, dokud nebude mít pan Perdedaj české občanství. Proto je to pro něj úplně zásadní věc,“ vysvětlil Němec.

Poté, co MF DNES zveřejnila koncem roku 2012 Perdedajův příběh, ozvala se řada čtenářů, kteří chtěli statečnému muži pomoci. Karlovarský advokát mu zřídil transparentní účet, na který přišly stovky tisíc korun. Ty však obratem z poloviny zabavil stát na dluhy u VZP. Vznikly, když muž po útoku upadl do kómatu.

Okresní správa sociální zabezpečení kvůli darům seznala, že je invalida stále ještě bohatý a odmítla mu vyplácet dávky. Ronald Němec odhaduje, že mu dary vystačí ještě zhruba na dva až tři roky živobytí. Pak bude Gjon Perdedaj opět v sociální nouzi. „Je to paradoxní. Pan Perdedaj nemůže pracovat a nemůže sám zabránit situaci, aby do chudoby zase nespadl,“ řekl advokát.

Gjon Perdedaj je od roku 2015 čestným karlovarským občanem. Na žádost Ronalda Němce ho na udělení čestného občanství nominoval primátor Petr Kulhánek. Podle něj ukázal lidské kvality a žebříček hodnot, které by měl mít každý občan republiky. „To, co udělal, může být pro mnohé vzorem. Z tohoto pohledu vnímám pozitivně, že se pan Perdedaj stane českým občanem,“ řekl.

Když se o příběhu dozvěděl karlovarský senátor Jan Horník, našel ochrnutému muži společně se svým asistentem Petrem Masákem fyzioterapeuta. Protože od útoku už uplynula dlouhá doba, řekl jim, že zázraky už čekat nemohou, přesto se bude snažit. A skutečně Gjonovi Perdedajovi pomohl.

„Naposledy jsme se s panem Perdedajem potkali před rokem u Thermalu a řekl mi ahoj, což zpočátku vůbec nebyl schopný. Něco se tedy podařilo a české občanství je asi nejvíc, co může získat. Díky němu bude mít i jednodušší přístup do našeho sociálního a zdravotního systému,“ uvedl Horník.