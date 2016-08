Hejtman Martin Havel by v jakékoliv škole spadl do šedého průměru

„Mám to za lidovku,“ může si po skončení hlasování čtenářů iDNES.cz říct hejtman Karlovarského kraje Martin Havel (ČSSD). S vysvědčením z deseti předmětů, za něž dostal průměrnou známku 2,9, by na jakékoliv škole zapadl do nejpočetnější skupiny průměrných žáčků.

Mezi ostatními hejtmany krajů České republiky však patří k lepšímu průměru. Ohodnocení jejich práce se pohybovalo v rozmezí od 2,69 do 4,29.

Do internetového hlasování se mezi 22. a 31. srpnem zapojilo 1796 čtenářů. Nejhorší průměrnou známku, trojku, dostal Martin Havel mimo jiné za plnění slibů. Stejné ohodnocení si vysloužil za dopravu a zdravotnictví.

Jen o desetinu lepší průměr má dosluhující hejtman Karlovarského kraje za školství, politiku, prosazování zájmů kraje a hospodaření s penězi kraje.

Nejlépe si v očích čtenářů iDNES.cz Martin Havel vede v cestovním ruchu, vystupování na veřejnosti a ve znalostech potřeb kraje. V těchto předmětech získal nejlepší známku, v průměru 2,8.

„Jsem rád, že nejsem poslední. Na druhou stranu z celkového ohodnocení 2,9 nevyvozuji vůbec nic,“ komentoval výsledky internetové ankety hejtman Martin Havel.

To, že jednu z nejhorších známek dostal za plnění slibů, spojuje s možností, že se respondenti rekrutovali z řad jeho politických protivníků. „Nejsem si vědom, že bychom něco zásadního nesplnili,“ konstatoval Havel.

V pátečním vydání MF DNES pak čtenáři najdou hodnocení osobností Karlovarského kraje. Práci Martina Havla oznámkovali kromě jiných i zpěvák Zbyněk Drda, ředitel ostrovského gymnázia Jaroslav Šafránek či herec Viktor Braunreiter.

Martin Havel stojí v čele kraje od roku 2015, kdy se rozpadla původní koalice sociálních demokratů s komunisty.

Kraj se pod vedením Martina Havla snaží zejména snižovat pokuty za projekty dotované Evropskou unií. Brání se prostředky, které jsou mu coby advokátovi blízké - tedy žalobami a odvoláváním.