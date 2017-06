Karlovarští hokejisté přišli po pádu do první ligy o generálního sponzora

Financování chodu klubu doposud stálo na čtyřech základních pilířích: Sokolovské uhelné, městu Karlovy Vary, Karlovarském kraji a firmách z Holoubkova koncernu. „V podstatě jsem na to zbyl sám,“ posteskl si podnikatel.

O vzniklé situaci informoval jak primátora Karlových Varů, tak hejtmanku Karlovarského kraje. „Budu rád, když oba pro příští sezonu podpoří karlovarský hokej stejnou částkou jako doposud,“ řekl Karel Holoubek.



Kraj v loňském roce podpořil karlovarský hokej částkou deset milionů korun. Šest šlo na tehdy extraligový tým, zbylé čtyři miliony pak na práci s mládeží.

„Krajští radní se podporou hokeje pro další sezonu teprve budou zabývat,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Po sestupu dostanou hokejisté méně i od města

Město Karlovy Vary bylo k hokejistům ještě štědřejší. Celkem tým dostával 23,5 milionu korun. Většina této částky, 13,5 milionu, byla určena na mládežnický, zbytek na extraligový hokej.

I když se podporou pro další sezonu radní a zastupitelé města letos ještě nezabývali, naznačil primátor Petr Kulhánek, že s deseti miliony na A tým už HC Energie počítat nemůže.

„Po sestupu do první ligy tuto částku úměrně ponížíme,“ řekl Kulhánek.



Důvodem, proč důležitý partner hokejistů Sokolovská uhelná stopl podporu, je podle slov Karla Holoubka, který jednal se šéfem těžařů Františkem Štěpánkem, fakt, že společnost bude v dalších letech investovat do svého rozvoje.

„A na hokej prý už peníze nejsou,“ tlumočil stanovisko Sokolovské uhelné Holoubek. „Je to jejich svobodné rozhodnutí, a já se s ním budu muset poprat,“ dodal.

Vyjádření Sokolovské uhelné se zatím sehnat nepodařilo.

Sehnat sponzory je těžké

Holoubek oslovit jiné firmy, které by mohly výpadek od těžařů nahradit, není podle zkušeností majitele klubu nic jednoduchého.

„Děláme to prakticky dokola. Velcí hráči z regionu ovšem nechtějí dávat do hokeje sponzorské peníze. Přijde mi to jako krajský kolorit,“ řekl Holoubek. Věří, že drobní sponzoři zůstanou karlovarskému hokeji věrní i nadále. A doufá, že věrnost zachovají i fanoušci.



„Bylo by velice jednoduché říct, že to tady zavřu. Ale to prostě nejde,“ řekl majitel klubu s tím, že „zavřít krám“ jej ani na chvilku nenapadlo.

„Tady už totiž nejde jenom o hokej. Kdybych se ke všemu postavil zády, znamenalo by to konec i pro 400 dětí, které k nám do klubu chodí. Musíme proto udělat vše pro to, abychom stabilizovali situaci a pokusili se pro Karlovy Vary opět vybojovat extraligu,“ dodal Karel Holoubek.