Horští záchranáři mají za sebou perný víkend, ošetřili desítky lyžařů

„Jen v lyžařském areálu na Klínovci ošetřili za tyto dny naši členové deset úrazů, v ostatních lokalitách po dvou i třech vážnějších zraněních,“ uvedl náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Güttner.

Nejvážnější událostí přitom byl úraz dvanáctiletého lyžaře na sjezdovce v Potůčkách. Na jejím konci narazil v plné rychlosti do jedné z tamních budov. „Následkem tvrdého nárazu si přivodil mnoho zranění jak trupu, tak hlavy, takže jsme museli požádat o spolupráci vrtulník Letecké záchranné služby Armády ČR z Plzně-Líní,“ řekl Miroslav Güttner.

Podle provozovatele skiareálu v Potůčkách Marka Plachého sjel mladý lyžař sjezdovku „šusem“ a vůbec nebrzdil. „Bylo štěstí, že nenajel do lidí, kteří čekali ve frontě na vlek,“ popsal.

Náčelník Miroslav Güttner přitom upozornil, že za řadou víkendových úrazů stálo nedodržování bezpečnostních pravidel, takzvané Desatero FIS. To lyžařům říká, jak by se měli na sjezdovkách pohybovat a chovat.

„Pravidla by se měla dodržovat. Zatím ještě hory nejsou tak zaplněné, jako bývají v únoru, kdy to už bude určitě ještě potřebnější,“ poznamenal náčelník.

Desatero FIS najdou lyžaři na webu Horské služby ČR, kde si navíc mohou stáhnout i užitečnou aplikaci do mobilu. V nouzi slouží k rychlému a snadnému přivolání záchranářů.

Lyžaři často odpočívají v zatáčkách nebo se nerozhlédnou

Účinná by byla i o víkendu, kdy pátrali po kitesurfařovi, který se ztratil během jízdy v oblasti obce Moldava. Nakonec jej našli po zhruba hodině a půl, a to podchlazeného. Pokud by měl v mobilu aplikaci, dostali by se k němu záchranáři mnohem dříve.

Provozovatelé zimních středisek v Krušných horách se shodují na tom, že lyžaři by k sobě měli být hlavně ohleduplní. Na nebezpečné situace je přitom zaměstnanci skiareálů pravidelně upozorňují. Například na Klínovci dělají sportovci hned několik chyb.

„Často se nám stává, že zastavují na mostech sjezdovek Přemostěná a Pařezovka. Fotí se, konverzují a zaberou značnou šířku sjezdovky často v tom nejkrizovějším místě,“ popsala manažerka skiareálu Hana Hoffmannová.

Výjimkou podle ní nejsou ani lyžaři, odpočívající v zatáčkách, stejně jako to, že se občas někdo nerozhlédne, když vjíždí na sjezdovku. „Přilba sice není povinná, ale apelujeme i na to, aby ji všichni měli,“ dodala.