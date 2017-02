Hotel Thermal si ještě počká na rozhodnutí, zda se stane památkou

O přerušení informovala mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Proces se podle ní znovu rozjede nejpozději 12. února. Do té doby by měli nestranní odborníci, popřípadě soudní znalci vypracovat stanoviska týkající se tří okruhů problémů. Prvním z nich je analýza dopadu prohlášení hotelu památkou do jeho ekonomiky a do ekonomiky připravovaných stavebních úprav.

„Pokud se hotel nakonec památkou stane, rekonstrukci to zkomplikuje,“ uvedl Ivan Chadima, předseda představenstva společnosti Thermal F.

Zastánkyní vyhlášení památkou je ovšem Marie Kordovská, vnučka manželů Machoninových, autorů podoby Thermalu. „Obecně řečeno se na poválečnou architekturu trochu zapomíná. Kvůli demolicím a necitlivým rekonstrukcím doslova mizí před očima,“ posteskla si Kordovská.

Cílem jejím i celé rodiny je, aby se Thermal památkou stal. „Funguje to jako nástroj, který pomáhá dohlížet na kvalitu rekonstrukce,“ doplnila vnučka Věry a Vladimíra Machoninových.

Nejzásadnější otázkou, na kterou mají dát odborníci odpověď, je, zda a v jakém směru hotel vůbec splňuje zákonem stanovená kritéria pro vyhlášení za památku. „Vzájemné rozpory v jednotlivých podkladech a vyjádřeních jsou totiž značné. A to je třeba v posudku vysvětlit,“ konstatovala Simona Cigánková. Tento důvod podle ní považuje ministerstvo za důležitý, a proto žádosti společnosti Thermal F vyhovělo.

Vedení společnosti proto nyní čeká na konečný verdikt. Podle Ivana Chadimy by mohlo rozhodnutí, případně jeho náznak, padnout na konci února. Pro chystanou rekonstrukci by podle jeho slov bylo nejlepší, kdyby se hotel nemovitou kulturní památkou nestal.

„V takovém případě bychom dokončili projekt rekonstrukce, vypsali soutěže na práce a určili také to, co se dá za 11 měsíců stihnout,“ podotkl předseda představenstva společnosti Thermal F.

Práce jsou totiž limitované termínem pro Thermal zásadní akce, tedy Mezinárodního filmového festivalu. S tím souvisí i fakt, že rekonstrukce hotelu nemůže začít dřív než festival skončí. Ten letošní se uskuteční v termínu 30. června až 8. července.

V první fázi rekonstrukce by měl hotel dostat zateplení i nová okna, velice pravděpodobně dvojitá. „V souvislosti s okny musíme udělat statický průzkum objektu. Je totiž možné, že si montáž těžších oken vyžádá zpevnění statiky,“ dodal Ivan Chadima.