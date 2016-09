Houbaři si musejí ještě počkat, zatím uspějí jen opravdoví znalci

Podle chebského mykologa Jiřího Pošmury by množství vody, které na Chebsku spadlo, mělo k obnovení růstu plodnic stačit.

„Je to katastrofa. Nerostou. Ale kdo ví, kam jít, ten alespoň symbolicky najde. Mám hlášeno, že kolega našel hřib a lišky. Roste také kupodivu například kotrč nebo sírovec, což jsou výborné houby. Narazit je možné i na pstřeň dubový, kterému se také lidově říká masovec, protože rozkrojený připomíná mozaiku skutečného masa, a to i barvou. Na to klasické houbaření si ale budeme muset ještě chvíli počkat, to si lidé zatím neužijí,“ říká Pošmura.

Ten jako předseda Mykologického klubu Slavkovský les první kloboučky vyhlíží snad ještě nedočkavěji než běžní houbaři. Už v sobotu 1. října totiž klub chystá tradiční houbařskou výstavu, která je každoročním zlatým hřebem sezony.

„Tuto sobotu plánujeme mapování růstu hub, které děláme pokaždé týden před výstavou. Veřejnost je vítána. Trasa vede bývalou vojenskou střelnicí v Kynžvartu a tamním parkem. Sraz je v 7 hodin na nádraží v Lázních Kynžvartu, kdy sem přijíždí vlak od Chebu. Uvidíme, snad něco najdeme,“ doufá Pošmura.

Věří také, že houby si nakonec dají říct a před výstavou začnou vystrkovat hlavičky. „Když nebudou, budeme muset výstavu zrušit. To se však, co si pamatuju, ještě nestalo,“ krčí rameny Pošmura.

Houbařské exkurze před výstavou se každoročně účastní desítky lidí, kteří tak přímo v přírodě využívají možnost dozvědět se zajímavosti o houbách, porovnat rozlišovací znaky jednotlivých kousků a nechat si nalezené úlovky odborně určit.

Vlastní výstavu, která se letos koná 1. a 2. října tradičně v budově Správy CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních, pokaždé navštíví stovky lidí. Kromě vzorků čerstvě utržených hub, které členové klubu těsně před výstavou hledají v širokém okolí, lákají návštěvníky zejména ochutnávky houbových pokrmů i recepty na jejich přípravu.

Výstava začíná vždy v 9 hodin a končí v sobotu v 17 a v neděli v 16 hodin.