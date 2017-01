Hrozbu hromadnou výpovědí chápou zdravotníci v Chebu jako volání o pomoc

Šance na zlepšení není, náborové pobídky se minuly účinkem. Sestry tak musí pracovat za dva. Jsou unavené, přetažené. A odcházejí. To je hlavní důvod, proč interní oddělení společně pohrozilo výpověďmi, pokud vedení nemocnice nezačne situaci urychleně řešit (více čtěte zde).

„Je to volání o pomoc. Personální situace je kritická. Problémy jsou i na jiných odděleních, ale z mého pohledu je situace tady na interně špatná už hodně dlouhou dobu. Sáhli jsme už do všech rezerv, už je to pro nás neúnosné, ale nějaké východisko, světýlko na konci tunelu, to je stále v nedohlednu,“ uvedla hlavní sestra Miroslava Korseltová důvody, které personál oddělení vedly k rozhodnutí podat hromadně výpověď.

Z prohlášení pracovníků interního oddělení Naše vlastní kompenzační možnosti jsou vyčerpány, neseme i všechny následky dlouhodobého přetížení. Následným krokem je logicky snížení kapacity lůžek, momentálně zatím tří lůžek intenzivních, což se již ukázalo být velkým problémem pro chod nemocnice.

Vnímáme, že kriticky nemocní pacienti jsou už nyní ve skutečném ohrožení života.

Bude potřeba posílit ambulantní trakt o lůžka i personál, který ale nemáme. V naší nemocnici je téměř nemožná mezioborová výpomoc při hospitalizaci interních pacientů, sesterská krize je na všech našich lůžkových odděleních.

Myslíme si, že nikdo z politiků nemá ani tušení, co v praxi znamená snížená kapacita lůžek kvůli nedostatku sester.

Jsme nuceni okolnostmi jasně definovat své požadavky, v případě jejich nesplnění je celý kolektiv interního oddělení připraven ke konci února podat hromadnou výpověď z pracovního poměru. POŽADUJEME Návštěvu politických zástupců Karlovarského kraje a jejich seznámení s chodem interní ambulance, lůžkového interního oddělení a celé chebské nemocnice, schůzku se zástupci nemocnice.

Kompenzaci mezd krajem minimálně na úroveň okolních zařízení ve všech kategoriích. Zdroj: zdravotnictvivolaopomoc.cz

„Sestry jsou přetížené, vyčerpané. Měsíčně ke svému úvazku odpracují až padesát hodin přesčasů. Tak to nejde dělat donekonečna. Je jasné, že vinou únavy se zvyšuje riziko chyb. Proto se musíme navzájem stále kontrolovat,“ uvedla Korseltová, kterou trápí i přílišné administrativní zatížení personálu.

Nedostatek personálu komplikuje komunikaci mezi sestrou a pacientem, i mezi sestrou a příbuznými pacienta.

„Ti všichni od nás požadují kvalitní péči a profesionální přístup a mají na to samozřejmě právo. Jenže i sestra je jen člověk a unavený člověk reaguje někdy emotivně i v situacích, které by běžně ustál,“ říká hlavní sestra.

Podle jejích slov by měla být sesterská administrativa účelná, avšak stručná a nezatěžující.

„Sestra je nejbližším člověkem pacienta v nemocnici. Nenahradí ji lékař, ošetřovatelka ani sanitář. My bychom se chtěly našim pacientům víc věnovat, mluvit s nimi, protože oni to očekávají a vyžadují. Jenže my na to nemáme čas. Je nás čím dál míň. Už několikrát jsme stáli před otázkou, zda nebudeme muset kvůli nedostatku personálu oddělení uzavřít. To ale nechceme. Proto se snažíme situaci nějak řešit dřív, než bude pozdě,“ podotkla Korseltová.

Řada sester míří do lázeňství, do zahraničí nebo do soukromého sektoru. Práce v nemocnici je často až na posledním místě. Je totiž mimořádně náročná a zodpovědná. A podle sester zde platy takovému vytížení neodpovídají.

Řešením by podle Korseltové mohlo být zvýšení mezd na takovou úroveň, aby se práce v nemocnici stala pro sestry atraktivní. „Na to nemáme prostředky. Bez součinnosti s krajem nejsme požadavek na zvýšení mzdy schopni realizovat,“ řekl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Jan Bureš uvedl, že o požadavcích kolektivu interního oddělení se bude jednat tento týden. „Další informace po mně nechtějte. Samozřejmě nějaká řešení mám, ale myslím, že bude fér, když si je nejprve řekneme mezi sebou v nemocnici, než abych je předtím uváděl do tisku,“ řekl.

Přiznal, že jej radikální krok oddělení poněkud překvapil. „Před dvěma týdny jsme jednali o platech a žádný takový požadavek tam ani v náznacích nezazněl,“ dodal.

Krizí na chebské interně se bude zabývat na místě i hejtmanka Jana Vildumetzová. Ke kulatému stolu by měli zúčastnění zasednout v úterý 31. ledna.

Vzhledem k tomu, že ten den měly padnout i výpovědi, udělali lidé z oddělení vstřícný krok. „Po jednání s vedením nemocnice jsme se dohodli, že termín hromadné výpovědi posuneme na konec února,“ potvrdila Miroslava Korseltová.

O vyjádření k situaci požádala MF DNES i generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Josefa Märze. Ten pouze uvedl, že bude hledat řešení. Na otázku, zda podobně vyhrocená personální situace jako na chebské interně hrozí i na jiných odděleních, neodpověděl.