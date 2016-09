Skiareály utratí miliony, řadě z nich ale pokazily plány slabé zimy

Jeho zaměstnanci právě dokončují několik věcí, které usnadní pohyb lyžařů po areálu. Vedení střediska se podařilo získat souhlas pro prodloužení modré sjezdovky Turistická, zároveň rozšířilo problémovou část sjezdovky Přemostěná, a to pod mostem přes silnici. Součástí novinky je i posílené zasněžování.

„Díky této několikamilionové investici se výrazně zlepšilo napojení sjezdovky Turistická na lanovku Suzuki, takže daná část areálu se stává pro všechny návštěvníky mnohem atraktivnější,“ zhodnotil manažer střediska Adam Svačina.

Úpravy bude mít Klínovec hotové zhruba do deseti dnů. Současně s tím připravuje na první sníh i tamní lanovky. Pokud by teď podle Adama Svačiny začalo mrznout, může už Klínovec klidně spustit provoz. Reálně ovšem odhaduje, že by to mohlo být až začátkem prosince.

Skiareály si mohou dovolit jen menší investice

Ne všechna střediska si po minulých sezonách ovšem mohou podobně vysoké investice dovolit. „Letos se nadechujeme, protože poslední tři zimy nebyly nic moc. I přesto jsme ale investovali a projektujeme druhou sedačkovou lanovku. Postavíme ji ovšem až příští rok,“ uvedl Jiří Lhota, jednatel Skicentra Bublava - Stříbná.

Areál už lanovku nakoupil, víc ale nestihl projektově ani investičně připravit. Počítá ale s tím, že posílí zasněžování, což vyjde do milionu korun.

„Není to nic velkého, ale do zasněžování jsme investovali už minulou sezonu. Rádi bychom areál spustili začátkem prosince. Letos to bylo až 5. ledna, takže jsme přišli o celé Vánoce, a ty už se dohnat nedají,“ povzdechl si Jiří Lhota. Ty letošní budou sice krátké, neboť většina svátků vychází na víkendy, jednatel ale věří, že lyžaři na Bublavu přijedou.

Ještě minimálně měsíc a půl potrvá letní provoz ve středisku Mariánky v Mariánských Lázních. I tam se ale lyžaři s investicemi setkají.

„Pravděpodobně ještě doplníme nějakou zasněžovací techniku, respektive budeme doplňovat koncová zařízení, tedy sněhová děla,“ uvedl vedoucí střediska Vladimír Černý. Pak už budou v Mariánských Lázních čekat na mráz a provoz by chtěli spustit nejpozději do Vánoc.

Do zasněžování by rádi investovali i v Aši, které tamní skiareál patří. Podle vedoucího provozu Jiřího Franka musí být ale středisko vzhledem k předešlým zimám rozumné.

„Vloni jsme udělali úpravy sjezdovek, přičemž sjezdovku číslo tři jsme výrazně vylepšili. Loňská zima nám ale bohužel dovolila, abychom ji měli v provozu pouhý jeden víkend. Pro spoustu lidí proto bude pro tento rok novinkou,“ uvedl.

I přesto zkusí Jiří Frank ještě vyjednávat o penězích, které by pomohly posílit zasněžování. Lidé z Aše a okolí totiž podle něj lyžovat chtějí, jen podmínky jim zatím moc nepřály. „Za ten jediný víkend, kdy byla sjezdovka číslo tři v provozu, jsme prodali tři tisíce lístků,“ zmínil Jiří Frank.

Do vylepšení areálu investoval i Skipot v Potůčkách. Kdo tam bude chtít přijet, najde nyní ubytování přímo u sjezdovky. „Máme hotových osm apartmánů. Otevřeli jsme je už během loňské zimy, ale fungovaly jen v omezeném provozu. Teď už jsou plně funkční,“ řekl provozovatel střediska Marek Plachý.

Naopak žádné investice pro letošní sezonu neplánuje nejmladší skiareál v kraji, a to krušnohorský Plešivec. Podle jednatele Petra Voráčka je v současné době středisko natolik moderní, že není třeba jej dále zlepšovat.