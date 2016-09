Boj obyvatel Hájů přinesl výsledek. Hluk z dopravy ztlumí zeď i stromy

Petice a protesty slavily úspěch. Zastupitelé kraje dali dodatečným protihlukovým opatřením zelenou.

„Už před časem jsme se tomu problému začali systematicky věnovat. Naši správci silnic navrhli soubor šesti opatření v hodnotě asi 18 milionů korun bez daně, která by měla hluk z obchvatu razantně snížit. Po jednání na chebské radnici, kam jsme pozvali i zástupce nespokojených obyvatel z Hájů, jsme se dohodli na celkem třech úpravách. Návrh následně prošel radou i zastupitelstvem kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Podle jeho slov by se měla snížit rychlost projíždějících vozidel z 90 na 70 kilometrů v hodině, prodloužit a zvýšit stávající protihluková betonová stěna a navíc zde kraj plánuje vysadit plot z neopadavé zeleně, který by měl hluk také významně utlumit.

„Nebudou to žádné malé stromky, u kterých by se muselo čekat na tlumicí efekt až do doby, kdy vyrostou. Naplánovali jsme zde výsadbu vzrostlých, přibližně dvoumetrových stromů. Bude to dražší, pravda, ale účinek to přinese okamžitě,“ řekl Pánik.

Náměstek doplnil, že předpokládaná cena všech prací je devět milionů korun včetně daně. „Předpokládám, že v tendru se cenu podaří ještě snížit. Nyní musíme náklady zapracovat do rozpočtu, rozběhnout projekty a do podzimu příštího roku by mělo být hotovo,“ dodal Pánik.

S navrhovaným řešením jsou obyvatelé spokojeni. Situace v lokalitě se s vidinou razantního zlepšení hlukového zatížení okolí silnice uklidnila.

„Nyní je to přibližně rok, co proti hluku z obchvatu bojujeme. Přestože zejména kamionová doprava se stále zvyšuje a hluk roste, jsme v klidu. Máme naději, že příští rok se to změní,“ uvedl za všechny v okolí Petr Veleba.

Kamery jsou vítaným doplňkem

Vítá zejména to, že dopravní komise doporučila v úseku instalovat kromě značek omezujících rychlost také kamery. Právě ty by měly donutit řidiče sundat nohu z plynu.

„Kromě toho by tu měla vyrůst protihluková zeď dlouhá přibližně 140 metrů a vysoká 2,5 metru. To by mělo stačit. Pak už se auta schovají za násep,“ konstatoval Veleba.

Podle jeho slov už tamní lidé bezpečně poznají, kdy jsou v Německu dny volna a nákladní doprava se neodbavuje.

„Během nedávných církevních svátků tudy neprojelo téměř nic. Měli jsme klid. Jakmile však volno skončilo, úderem půlnoci začaly kamiony opět najíždět. To byla šňůra aut mířících k hranicím,“ popsal situaci Veleba.

V žertu nabídl, že když bude potřeba zjistit vytíženost trasy, ušetří kraji peníze za sčítání automobilů. „Jsem zvyklý spát při otevřeném okně, a tak slyším každé auto,“ doplnil Veleba a dodal, že často pozná i směr, kterým vůz jede.

Stavba jihovýchodního obchvatu v minulosti rozdělila chebskou veřejnost na dva tábory. Část lidí od samotného začátku namítala, že zvýšená doprava necitlivě zasáhne do zatím nedotčené přírodní lokality na jihu města a znepříjemní obyvatelům Podhradu život.

Namítali také, že zároveň s budováním nové silnice pro tranzitní dopravu by se měly upravit i přístupové trasy, které jsou v některých místech nebezpečné. Naopak lidé z domů ležících podél hlavních dopravních tepen města, které roky sužovaly otřesy a výfukové plyny, se nového obchvatu nemohli dočkat.

Stavba nové silnice, po níž se první řidiči projeli vloni v září, trvala rok a půl a stála bezmála 393 milionů korun. Karlovarský kraj na ni získal dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 318, 4 milionu korun a zbývající náklady uhradil z vlastního rozpočtu.