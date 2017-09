Kamiony i přes zákaz vjíždějí do Jáchymova. Hrozí, že se propadnou

Jejich vjezd do města přitom zakazují dopravní značky jak v Dolním Žďáru, tak na Božím Daru. Jakékoli jiné řešení by ovšem Jáchymov odřízlo od náklaďáků úplně.

Důvod, proč mají těžkotonážní vozy - až na výjimky pro zásobování a dopravní obsluhu - zakázaný vjezd, je nasnadě. V poddolovaném městě hrozí kdykoliv propad. Příkladem z poslední doby je vozovka na hlavním tahu, která se propadla naproti benzinové čerpací stanici. Pamětníci pak vzpomenou na září roku 1981, kdy se propadla původní benzinová stanice v sousedství panelových domů.

„Donedávna to byla výsada polských řidičů,“ řekl Rostislav Čech, který přímo u hlavního tahu Jáchymovem provozuje pivnici. Má tedy alespoň rámcový přehled o tom, kolik kamionů denně městem projede. „Nemohu to sledovat stále, ale tipnul bych si, že jich bude v průměru deset za den. A to nepočítám kamiony dřevařů,“ odhadl hospodský.

V poslední době si podle jeho zkušeností Jáchymovem zkracují cestu i čeští řidiči. „Stále častěji vidím na značkách H,“ řekl v narážce na řidiče z Královéhradeckého kraje.

Problémem se podle Zuzany Týřové, mluvčí karlovarských policistů, zabývají muži zákona z jáchymovského obvodního oddělení v rámci výkonu služby. „Za nedodržení zákazu mohou policisté řidiči udělit blokovou pokutu do výše dvou tisíc korun,“ uvedla Týřová.

„Když policisté kamion zaregistrují, vyrážejí za ním,“ potvrdila jáchymovská místostarostka Ingeborg Štiková. Město samotné podle jejích slov proti kamionérům moc dělat nemůže. „Dopravní značky zakazující jim vjezd do Jáchymova už prý jinam dát nejde,“ konstatovala.

Město podle ní v minulosti iniciovalo doplnění značek zakazujících vjezd před kruhovou křižovatku v Jáchymově. „Aby se mohli řidiči ještě otočit,“ vysvětlila. „Ale podle vyjádření policie už to není možné,“ dodala.

Podle odborníků na dopravu, které MF DNES oslovila, existují stavební úpravy komunikací, které by dokázaly zamezit vjezdu kamionů do tohoto úseku. Mají ovšem beze zbytku jednu nevýhodu: Jáchymov by od nákladní dopravy odstřihly úplně.

Jáchymov ovšem není jedinou lokalitou, kde kamionéři znepříjemňují lidem život. Například v Šemnici i přes zábrany často využívají most přes Ohři. Dílo postavené po druhé světové válce - a před několika lety rekonstruované - by znovu potřebovalo opravu. Za tu poslední přitom kraj zaplatil téměř čtyři miliony korun.