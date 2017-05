Pacienty čeká na jediném kardiologickém oddělení v kraji větší komfort

„Jde o další krok na cestě k budování plnohodnotného krajského kardiocentra,“ řekl generální ředitel KKN Josef März.

Novinkou je nyní zvýšení počtu lůžek z patnácti na dvacet jedna. Kromě toho se vylepšilo zázemí pro zdravotníky a vzniklo i jedno nadstandardní lůžko.



„Oddělení bude komfortnější a lepší, ale nebude využité ze sta procent. Personál totiž máme na zabezpečení patnácti pacientů. Pokud bude pacientů více, budeme muset udělat kompromisy a někteří naši pacienti budou muset ležet na jiných odděleních. Úroveň péče pro ně bude samozřejmě stejná,“ uvedl primář kardiologického oddělení Alexandr Schee.



Rekonstrukce trvala 120 dní a krajskou kasu, která akci platila, vyšla na necelé čtyři miliony korun. Kardiocentrum funguje v kraji už deset let. Rozvoj, kterým za poslední roky oddělení prošlo, přinesl pro pacienty především to, že už dnes nemusí kvůli některým výkonům dojíždět do Plzně či jiných nemocnic v republice.



„V případě potřeby může na oddělení dojít dokonce k navýšení lůžek na dvacet čtyři. Nezanedbatelnou složkou je i zvýšení komfortu pro zdravotníky a také nové soukromí pro pacienty,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Ročně karlovarským kardiocentrem projde přes dva tisíce pacientů. S novou rekonstrukcí se počítá, že se jejich počet ještě zvýší. „Počet pacientů s kardiálním onemocněním stále stoupá,“ upozornil primář oddělení.