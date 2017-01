Volejbalisté Varů v lize znovu vyhráli, bez problémů zdolali Benátky

Ovšem ze začátku to vypadalo, že na hráčích leží stín nevydařené koncovky středečního poháru s finskou Kokolou. První set začíná Karlovarsko velmi špatně a trenér Novák si bere první time out za stavu 1:5. Ani po něm se situace nevyvíjí dobře, první technický time out a na ukazateli 2:8.

Karlovarsku vázne hra na bloku a přijmu. Následně obě družstva přidávají na bodu a stav se začíná díky zkvalitněnému bloku srovnávat. Otáčet začíná kapitán Hudeček svým servisem, nejprve eso a poté další dva kvalitní servisy, které soupeři znepříjemňují příjem. Karlovarsku se daří útočit středem (Široký, Treial).

V závěru úvodního setu na servisu úřaduje nahrávač Končál a blokaři to poté mají jednodušší díky odtaženému přijmu hostí. Za stavu 24:18 přichází tvrdý servis kapitána Hudečka a následně útok středem Širokého a za 25 min je dobojován první set.

„Je třeba si dávat pozor na podobné začátky prvního setu jako dnes, jelikož u těžšího soupeře by nás to mohlo mrzet,“ ví karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Další dva sety už byli jednoznačnější a další dva body a tím udržení druhého místa tabulky na světě. „Spokojenost s výhrou, nakonec myslím dobrý výkon,“ míní Hudeček. „Po těžkém začátku, kdy jsme prohrávali 2:8, myslím si, že jsme dnešní zápas zvládli dobře. Od toho kritického stavu jsme přestali dělat chyby a to na vítězství stačilo,“ přidal trenér Jiří Novák.

Z lavičky Benátek naopak znělo, že to Varům velmi usnadnily. „Od nás to byla hrozná tragédie, asi se na nás podepsaly Vánoce. Ani po Vánocích jsme tomu moc nedali. K tomu není co říci, při všech činnostech jsme hráli špatně. Teď se musíme sebrat, zatrénovat, vyříkat si některé věci, protože takto to nejde,“ postěžoval si kapitán Benátek, ještě loni kapitán Karlovarska, Pavel Bartoš. „Jak jsme dobře začali, tak jsme velmi špatně skončili. Máme dost zraněných důležitých hráčů, bez nich jsme ztraceni. Doufám, že se brzy dáme dohromady zdravotně, abychom byli kompletní,“ doplnil kouč hostí Vladimír Třešňák.