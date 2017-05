Karlovarský hotel Thermal kulturní památkou nebude, rozhodlo ministerstvo

vnučky architektů Machoninových, autorů Thermalu

Neprohlášením hotelu Thermal za kulturní památku upřednostnil ministr kultury své politické zájmy před kulturními hodnotami, které má chránit. Vzhledem k tomu, že Thermal je státním majetkem, považuji rozhodnutí ministra za zanedbání jeho povinností. V mých očích selhal jako obránce kultury, která je jedním z našich nejvzácnějších statků. Díky akcím typu Karlovarského filmového festivalu jsme známí v zahraničí, a festivalový palác Thermal tomu napomohl svou vynikají architekturou. Věřím, že i dnes má Thermal potenciál reprezentovat českou architekturu a být hodnotným partnerem filmového festivalu při šíření české kultury do zahraničí. Jediné, co k tomu potřebuje, je kvalitní rekonstrukce pod dohledem výborného architekta, kterou by jeho památková ochrana zaručila.