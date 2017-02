Neberte nám asfalt! V Jateční ulici nechtějí lidé žulovou dlažbu

Už za několik dnů začne v Chebu rozsáhlá rekonstrukce Jateční ulice. Ta je jednou ze dvou přístupových cest na náměstí Krále Jiřího a potřebuje kompletní opravu včetně některých inženýrských sítí a veřejného osvětlení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ulici v městské památkové rezervaci, promluvili do konečné podoby chodníků a vozovky památkáři. Rozhodli, že finální povrchy musí město nechat udělat ze žulových kostek.

Lidé kostky nechtějí

To ale některé lidi zvedlo ze židle a sepsali petici. V ní argumentují, že štípaný povrch z kamene nebude pro chůzi příliš komfortní. Ženám prý do spár zapadávají úzké podpatky, starší lidé mají s chůzí po nerovném povrchu problémy. Hlavně ale poukazují na zvýšenou hlučnost projíždějících automobilů.

„Vydláždit chodníky kostičkami je nesmysl, nedá se po tom chodit. Stačí se projít po náměstí, kde už takové chodníky jsou. Řada žen tam chodí po špičkách, protože si nechce zničit boty. Já sama jsem tam ve škvírách mezi kameny nechala dva podpatky,“ stěžuje si například Radka Kučerová.

„Na město v této věci přišla petice obyvatel,“ potvrdil zástupce chebského starosty Pavel Hojda. „Lidé tam kostky nechtějí - a když už by tam musely být, tak žádají, aby se zde položily alespoň ty, které budou mít zbroušený povrch.“

Památkáři rozhodli

Jenže ze všech variant tady památkáři chtějí mít právě štípanou žulu. Silnice by měla být dlážděná kostkami přibližně dvanáct na dvanáct centimetrů. „Na chodnících by stávající zámkovou dlažbu mělo nahradit dláždění z menších žulových kostiček. Vše se zhutní a mezery zasypou čedičovou drtí. V celé památkové rezervaci by měl asfalt postupně ustoupit kamenné dlažbě. Takový je požadavek památkářů,“ řekl Hojda a upřesnil, že město při přípravě projektu oslovilo dotčené obyvatele, aby mohli vznést svoje připomínky.

„Vybíralo se ze třech variant. Velkoformátovou dlažbu odmítli občané už na prvním jednání, další dvě varianty jsou dlažby stejného formátu, jiné je pouze zbarvení žuly. Jedna byla šedá, druhá do žluta. Památkáři nakonec zvolili šedou,“ popsal mluvčí radnice Tomáš Ivanič. V souvislosti ze změnou povrchu už radnice avizovala, že v ulici by se měla kvůli hluku snížit rychlost projíždějících automobilů na 30 kilometrů v hodině.

„Je to vlastně návrat k tomu, co zde už kdysi bylo. Ve výkopu, který jsme dělali pro vánoční strom v horní části náměstí, byly jednotlivé vrstvy dřívějšího dláždění historického centra dobře vidět. Nejprve to byly jen oválné kameny, později se zde objevovaly různé druhy kamenných kostek,“ dodal starosta Petr Navrátil.

Pro rekonstrukci za 4,2 milionu korun, která má začít 1. března a měla by skončit do tří měsíců, už město vybralo zhotovitele. V průběhu prací dojde i ke změnám v dopravním značení. Některé z úzkých jednosměrek bude třeba otočit. To se týká například Židovské ulice, která nově povede řidiče na náměstí Krále Jiřího.